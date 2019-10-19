Общество
Lenta.ruФинская журналистка описала впечатления от российского плацкарта
Журналистка из Финляндии Йенни Йесканен провела сутки в плацкартном вагоне по пути из Санкт-Петербурга в Мурманск и написала о своих впечатлениях в газете Helsingin Sanomat. Перевод статьи опубликовал сайт «ИноСМИ». Главное, что удивило путешественницу — внешний вид попутчиков.
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Финская журналистка побывала в российском плацкарте: колбаса, тапочки, треники
Московский Комсомолец05:30
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