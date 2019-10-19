Общество

Lenta.ruLenta.ruФинская журналистка описала впечатления от российского плацкарта

Журналистка из Финляндии Йенни Йесканен провела сутки в плацкартном вагоне по пути из Санкт-Петербурга в Мурманск и написала о своих впечатлениях в газете Helsingin Sanomat. Перевод статьи опубликовал сайт «ИноСМИ». Главное, что удивило путешественницу — внешний вид попутчиков.
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Финская журналистка рассказала об особой атмосфере в российском поезде

РИА Новости03:46

Финская журналистка описала впечатления от российского плацкарта

Lenta.ru05:24

Финская журналистка написала об атмосфере в российском плацкарте

РЕН ТВ04:22

Финская журналистка побывала в российском плацкарте: колбаса, тапочки, треники

Московский Комсомолец05:30

Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

ТК Звезда04:21

Helsingin Sanomat (Финляндия): в поезде до Мурманска царит особая атмосфера (Helsingin Sanomat)

ИноСМИвчера в 17:02

Финская журналистка сравнила российский плацкарт с хостелом

Говорит Москва06:26
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В субботу, 19 октября, депутаты палаты общин будут голосовать по поправке депутата Оливера Летвина, которая предполагает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если парламент Великобритании одобрит новую сделку.
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Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.
Lenta.ru 05:29
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Эрдоган обсудит с Путиным вывод курдов из Манбиджа

Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, этот вопрос, в частности, будет обсуждаться на переговорах с Владимиром Путиным в Сочи 22 октября.
Национальная служба новостей вчера в 10:14
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Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
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Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
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К Земле приближается астероид диаметром до 1 км

Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
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Политика

Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.
Газета.Ru 00:30
Финансы

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян, зафиксированный Росстатом, был вызван двумя главными факторами — замедлением инфляции и темпов увеличения потребительского кредитования, заявил в кулуарах ежегодной встречи Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске

Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
RT на русском 04:24
Общество

Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
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Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
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Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Общество

Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения

Газета.Ru вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала, на кого похож сын Ксении Собчак

Ксения Собчак несколько часов назад опубликовала в своем микроблоге фотографию подросшего сына Платона, рождённого в её браке с Максимом Виторганом.
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Трамп заявил, что некоторые страны ЕС согласились забрать боевиков ИГ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые европейские государства согласились забрать боевиков террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещено в России), которые являются выходцами из этих стран.
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном

Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Религия

В РПЦ прокомментировали совместную литургию Варфоломея и Иеронима

Совместное служение архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима с Константинопольским патриархом Варфоломеем еще не означает признания главой Элладской церкви украинских раскольников, заявил в субботу РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
РИА Новости 06:18
Происшествия

В Каталонии почти 90 человек пострадали в ходе беспорядков

Почти 90 человек пострадали в ходе беспорядков в различных городах Каталонии в день проведения всеобщей забастовки, сообщают врачи.
РИА Новости вчера в 20:06
Происшествия

Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
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Происшествия

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК вчера в 10:44
Происшествия

В Турции погибла девочка из России

РИА Новости 03:59
Происшествия

Россиянин спас кошку от избивавших ее палками детей

Lenta.ru 06:37
Политика

В здании Верховной рады обнаружили куницу

Известия вчера в 22:25
Политика

Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой

Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru вчера в 08:14
Общество

На Украине сократилась численность населения

За первые восемь месяцев 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек.
РИА Новости вчера в 18:03
Происшествия

В Германии раскрыли грабившую грузовики белорусскую группировку

В Германии сотрудники правоохранительных органов ликвидировали белорусскую организованную преступную группу (ОПГ), которая занималась кражей товаров из грузовиков.
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Общество

Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами

Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
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Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
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