с чего всё началось

Журналистка из Финляндии Йенни Йесканен провела сутки в плацкартном вагоне по пути из Санкт-Петербурга в Мурманск и написала о своих впечатлениях в газете Helsingin Sanomat. Перевод статьи опубликовал сайт «ИноСМИ». Главное, что удивило путешественницу — внешний вид попутчиков.

Космос Робот «Федор» выполнил секретное задание Рогозина Антропоморфный робот «Федор» выполнил ряд секретных задач на МКС, о которых он доложил лишь генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину.

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

Политика Чиновники Чечни опровергли информацию о своих задержаниях Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд СМИ, основываясь на публикациях «Новой газеты», сообщили о том, что в ближнем окружении главы Чечни Рамзана Кадырова якобы произошли задержания.

Шоу-бизнес Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.

Происшествия В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.

Единоборства Грэга Харди лишили победы из-за ингалятора, Родригес победил Стивенса В активности Харди не откажешь, и на прошедшем накануне турнире в Бостоне американец уже в четвёртый раз с января вышел в октагон.

Политика Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена В настоящий момент иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ.

Спорт Дело Васильевой. Сборная России лишилась квоты в Кубке мира Международный союз биатлонистов после дисквалификации россиянки Маргариты Васильевой аннулировал ее результаты в международных соревнованиях начиная с 4 февраля 2019 года.

Общество Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.

Авто Названы регионы России с самым высоким и низким транспортным налогом На мощные машины (с моторами на 150-200 л.с.) самые низкие ставки транспортного налога действуют в республиках Ингушетия (10 рублей за силу), Саха (17 рублей) и Магаданской области (15 рублей).