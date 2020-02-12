Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине и осталась в восторге от питания в российских учебных заведениях. Крунвалль описала обычный день в школьной столовой. Детям на обед подавали борщ и макароны с котлетой.

Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах

Экономика Гончаров: Чудес не бывает, Украину ждет дефолт. И это еще мягкий сценарий Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что государственный долг Украины за прошедший год вырос на $6 млрд и по состоянию на 1 января 2020 г. составляет $84,4 млрд Нужно 9 млрд долл.

Экономика Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.

Политика Правительство отменило более 3,6 тыс. советских правовых актов Правительство признало утратившими силу целый ряд законодательных документов времен СССР и их отдельные положения, которые устарели или не применялись на практике, сообщается на сайте кабмина.

Общество Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.

Общество Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы» Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.

Политика Филиппины сообщили США о расторжении военного договора "Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.

Экономика «Газпром» опубликовал список крупнейших должников за газ "Газпром межрегионгаз" составил список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января 2020 года. об этом сообщается на сайте компании.