Общество

РИА НовостиРИА НовостиФинская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах

Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине и осталась в восторге от питания в российских учебных заведениях. Крунвалль описала обычный день в школьной столовой. Детям на обед подавали борщ и макароны с котлетой.
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Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах

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В Финляндии оценили питание в российских школах

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«А наши дети по понедельникам - голодные»: Финская журналистка в восторге от бесплатных обедов в русских школах

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Финская журналистка оценила питание в российских школах

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Life.ru15:25

Финская журналистка пришла в восторг от еды в российских школах

Национальная служба новостей15:44

Финская журналистка осталась в восторге от питания в российских школах

Аргументы и Факты14:58
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В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
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Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

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В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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Россиян предупредили о снижении процентов по вкладам

«К концу года ключевая ставка может опуститься до уровней 5,5-5,75%», — приводит РГ мнение специалиста.
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Степаненко получила от Петросяна миллиард рублей

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«Локомотив» разгромил «Аланьяспор» на клубном ЧМ по пляжному футболу

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Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Напомним, что в январе 2019 года Собчак запустила собственное YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», в котором берёт интервью у известных людей.
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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

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С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
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Кузнецова не прошла в третий круг St. Petersburg Ladies Trophy

Петербургский дневник 14:57
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Правительство отменило более 3,6 тыс. советских правовых актов

Правительство признало утратившими силу целый ряд законодательных документов времен СССР и их отдельные положения, которые устарели или не применялись на практике, сообщается на сайте кабмина.
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Подростков, до смерти избивших ворону в Петрозаводске, не накажут

Напомним, 12 февраля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как подростки в Петрозаводске издеваются над птицей.
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Стала известна стоимость нового поколения Chevrolet Tahoe

Стала известна стоимость нового поколения Chevrolet Tahoe, американский бренд опубликовал прайс-лист на внедорожник.
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Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала в эффектной фотосессии

Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон провела потрясающую съемку для журнала Interview, приуроченную к своему дню рождения.
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Биатлон. Объявлен состав сборной Украины на смешанную эстафету на ЧМ

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Врачи назвали продукты, восстанавливающие работу кишечника

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Пропавший во время пожара на шахте в Заполярье рабочий найден живым

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Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.
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Эрдоган обвинил Россию в атаках на жителей Сирии

По словам Эрдогана, РФ и сирийские власти несут ответственность за удары по мирным жителям Идлиба.
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Общество

Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»

Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.
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Филиппины сообщили США о расторжении военного договора

"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
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Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел встречу с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом, сообщает Sport24.
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Уровень доверия Путину за два года снизился почти в два раза

За последние два года рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину снизился почти в два раза, до 35%.
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«Газпром» опубликовал список крупнейших должников за газ

"Газпром межрегионгаз" составил список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января 2020 года. об этом сообщается на сайте компании.
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Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
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Политика

Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра

Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
RT на русском 12:12
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