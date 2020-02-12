Общество
РИА НовостиФинская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине и осталась в восторге от питания в российских учебных заведениях. Крунвалль описала обычный день в школьной столовой. Детям на обед подавали борщ и макароны с котлетой.
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В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
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Эрдоган обвинил Россию в атаках на жителей Сирии
По словам Эрдогана, РФ и сирийские власти несут ответственность за удары по мирным жителям Идлиба.
Общество
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Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.
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Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
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Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.