Общество
Вести.RuФинская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск. Она ехала в плацкартном вагоне, напомнившем ей хостел, и сделала немало открытий.
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с чего всё началось
Журналистка Йенни Йесканен в статье для финской газеты Helsingin Sanomat рассказала о впечатлениях от путешествия на поезде из Санкт-Петербурга до Мурманска, отметив царящую в плацкартном вагоне атмосферу.РИА Новости03:46
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Финская журналистка побывала в российском плацкарте: колбаса, тапочки, треники
Московский Комсомолец05:30
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