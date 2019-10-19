Общество

Вести.RuВести.RuФинская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск. Она ехала в плацкартном вагоне, напомнившем ей хостел, и сделала немало открытий.
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Журналистка Йенни Йесканен в статье для финской газеты Helsingin Sanomat рассказала
 о впечатлениях от путешествия на поезде из Санкт-Петербурга до Мурманска, отметив царящую в плацкартном вагоне атмосферу.
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