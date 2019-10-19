с чего всё началось

Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск. Она ехала в плацкартном вагоне, напомнившем ей хостел, и сделала немало открытий.

Происшествия МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.

Политика Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.

Космос К Земле летит астероид диаметром до одного километра Астероид 2019 TR2 летит, предположительно, со скоростью 50 тысяч километров в час, в то время как большой 162082 (1998 HL1) перемещается со скоростью 40,2 тысячи километров в час.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян родила дочку Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.

Общество Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.

Политика Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.

Происшествия В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.

Авто Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП Автоматические трансмиссии в автомобилях пользуются большим спросом — они позволяют сосредоточиться исключительно на дороге и меньше утомляют, чем «механика».

Армия и оружие В США назвали самый опасный военный корабль РФ По мнению экспертов из США, на корабле развернут больше гиперзвуковых ракет, чем на любом другом военном судне.

Общество Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.

Общество Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».

Теннис Скончался известный теннисист Александр Волков На 53-м году жизни скончался известный российский и советский теннисист Александр Волков.

Космос Робот «Федор» выполнил секретные операции на МКС Робот "Федор" рассказал, что во время своего пребывания на МКС выполнил ряд секретных задач, но об их проведении знает только гендиректор Роскосмоса, сообщает ТАСС.

Футбол «Эвертон» на своем поле обыграл «Вест Хэм» В следующем туре Эвертон в гостях сыграет против Брайтона, а Вест Хэм дома встретится с Шеффилд Юнайтед.

Политика Захарова оценила стиль письма Трампа Эрдогану Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала стиль письма, которое президент США Дональд Трамп направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

Футбол Ибрагимович высказался о потенциальном переходе в «Болонью» Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, что недавно разговаривал с главным тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем, борющимся с лейкемией.

Общество В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27 В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.

Происшествия В Киеве убили внука азербайджанского композитора В Киеве убили гражданина Азербайджана Джавида Гаджиева. Об этом стало известно из публикации посольства Азербайджана на Украине в Facebook.

Происшествия Пятилетняя россиянка погибла в Турции Пятилетняя россиянка погибла в Турции, сообщает РИА Новости. Трагедия произошла в провинции Анталья, расположенной в южной части страны.