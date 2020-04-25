Финская газета Ilta-Sanomat опубликовала статью, оправдывающую создание концлагерей в Карелии в год войны. Автор статьи Паси Яакконена утверждает, что действия финнов все-таки «порядком отличались» от действий немцев.

Финские СМИ оправдали создание концлагерей в Карелии в годы войны

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