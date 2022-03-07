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Финские компании Valio и Paulig уйдут с российского рынка из-за ситуации на Украине

Финский производитель продуктов питания Valio объявил об уходе с российского рынка, говорится в заявлении
 гендиректора компании Анникки Хурме.
РИА Новости
У Valio есть завод по производству плавленых сыров Подмосковье, представительства в Москве и Санкт-Петербурге.
Новые Известия
У Paulig в России работает примерно две сотни сотрудников, компания владеет заводом по обжарке кофе в Твери.
Фонтанка.Ру
Дочерняя компания Valio в России на 100% принадлежит финской.
BFM.ru

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Финские производители продуктов питания Valio и Paulig заявили об уходе с российского рынка
ПРАЙМ03:04
Компании Valio и Paulig заявили о незамедлительном прекращении работы в России
Lenta.ru03:36
Финские Valio и Paulig заявили о прекращении работы в России
РБК03:34
Финские компании Valio и Paulig прекращают работу в России
Газета.Ru03:19
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Фонтанка.Ру03:13
Valio и Paulig прекращают работу в России
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