РИА НовостиФинские компании Valio и Paulig уйдут с российского рынка из-за ситуации на УкраинеФинский производитель продуктов питания Valio объявил об уходе с российского рынка, говорится в заявлении гендиректора компании Анникки Хурме.РИА НовостиУ Valio есть завод по производству плавленых сыров Подмосковье, представительства в Москве и Санкт-Петербурге.Новые ИзвестияУ Paulig в России работает примерно две сотни сотрудников, компания владеет заводом по обжарке кофе в Твери.Фонтанка.РуДочерняя компания Valio в России на 100% принадлежит финской.BFM.ruЧитать далееСвернутьВятка-На-СетиВятка-На-СетиDP.RUThe Russian NewsИА Красная ВеснаАфиша DailyVSE42.RUМедиаКорСеть62ИНФОБизнес ФМ Санкт-ПетербургВечерняя МоскваПрофильLife.ruREGNUMЦентральная Служба НовостейNeva.TodayФАНРамблерРБКЦарьградИзвестияПодробнее о событииФинские производители продуктов питания Valio и Paulig заявили об уходе с российского рынкаПРАЙМ03:04Компании Valio и Paulig заявили о незамедлительном прекращении работы в РоссииLenta.ru03:36Финские Valio и Paulig заявили о прекращении работы в РоссииРБК03:34Финские компании Valio и Paulig прекращают работу в РоссииГазета.Ru03:19Valio, Paulig и Sephora уходят из РоссииФонтанка.Ру03:13Valio и Paulig прекращают работу в РоссииТАСС03:10Финские компании Valio и Paulig уйдут с российского рынка из-за ситуации на УкраинеРИА Новости03:38Показать ещёОценить3KПоделиться