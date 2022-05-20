Как рассказал "ДП" Михаил Тихомиров, генеральный директор PPG Tikkurila в России, под влиянием ухудшения экономической ситуации, а также перебоев в цепочках поставок и логистики компания уменьшила масштабы своей операционной деятельности в стране.
"Целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в пятницу.
Аэрокосмическая компания SpaceX в 2018 году выплатила $250 тыс. стюардессе своего корпоративного авиапарка, которая заявила о домогательствах со стороны основателя компании, инженера, изобретателя Илона Маска.