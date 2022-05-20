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Финские производители начали массово уходить с российского рынка

Ухудшение отношений между Россией и Финляндией может привести к уходу из страны оставшегося финского бизнеса.
DP.RU
Хотя уходить с местного рынка финские компании начали ещё до того, как северный сосед заявил о своём желании вступить в НАТО.
DP.RU
Как рассказал "ДП" Михаил Тихомиров, генеральный директор PPG Tikkurila в России, под влиянием ухудшения экономической ситуации, а также перебоев в цепочках поставок и логистики компания уменьшила масштабы своей операционной деятельности в стране.
DP.RU
Согласно данным Финско-Российской торговой палаты, до февраля 2022 года в Финляндии было около 2,2 тысячи компаний, которые экспортировали свою продукцию или услуги в Россию.
РЕН ТВ

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Финские компании начали массово уходить из России
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