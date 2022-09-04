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Финские власти предложили выделить €10 млрд на поддержку энергокомпаний

Правительство Финляндии предложило выделить энергетическим компаниям антикризисный пакет в размере €10 млрд, 5 сентября меру рассмотрит парламент страны, сообщает Yle.
РБК
Предлагается, что схема займов и гарантий будет действовать на рыночных условиях до конца 2023 года с максимальным сроком погашения 2 года.
РИА Новости
Существуют опасения, что цены на электроэнергию резко вырастут в понедельник утром, когда начнутся биржевые торги.
РИА Новости
Прокачка газа по «Северному потоку» была приостановлена 31 августа.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Экстренное финансирование финских компаний в сфере энергетики может составить 10 млрд евро
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Правительство Финляндии предоставит энергокомпаниям госгарантии на десять миллиардов евро
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Правительство Финляндии поддержит энергосектор программой кредитов и гарантий на €10 млрд
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