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Финский Fortum объявил об уходе из России

Финская энергетическая компания Fortum объявила о контролируемом выходе с российского рынка и возможной продаже бизнеса в России, говорится
 на сайте компании.
Ведомости
«Вдобавок к ранее объявленной приостановке инвестиций и финансирования наших российских подразделений мы решили начать контролируемый уход с российского рынка», — заявили в Fortum.
РБК
Ожидается, что процесс продажи российской дочерней компании Uniper "Юнипро" будет возобновлен как можно скорее, отмечает компания.
Finam.Ru
В России Fortum принадлежат 98,23% в «Фортуме» и около 30% — в ТГК-1 (основной акционер — «Газпром энергохолдинг»).
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Финский Fortum заявил об уходе из России
RT на русском02:34
Финский Fortum объявил об уходе из России
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ПРАЙМ03:37
Fortum уходит с российского рынка
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Fortum уходит с российского рынка
Finam.Ru02:30
Финский энергохолдинг Fortum решил уйти из России
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Fortum уходит из России
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