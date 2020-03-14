с чего всё началось

Финский хоккейный клуб "Йокерит" на своем официальном сайте сообщил, что отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ в текущем сезоне из-за ситуации с коронавирусом.

Здоровье В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин Массовое закрытие школ и детсадов на карантин в Приморье не планируется, на дистанционное обучение переведут только недавно вернувшихся из-за границы или тех, у кого есть симптомы вирусных заболеваний, сообщает правительство региона.

Игры Слухи: Death Stranding оказалась коммерческим провалом По словам инсайдера, Death Stranding изначально задумывалась как нечто более мрачное и страшное, однако примерно за полтора года до релиза разработчики во главе с Хидео Кодзимой (Hideo Kojima) двинулись в другом направлении.

Политика Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании Бывший президент Украины Петр Порошенко в связи с грядущим закрытием авиасообщения на Украине досрочно вернулся на родину из Испании.

Финансы Банки начали повышать ставки по ипотеке Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.

Автоспорт Экклстоун назвал Бинотто «инженером», а не руководителем команды Назначил бы на пост главы «Феррари» Флавио Бриаторе. Он сделал бы с командой то же, что у него получилось с «Бенеттоном» и «Рено».

Общество В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.

Общество Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Авто Новый суперкар замаскировали под старый Porsche Немецкая компания Ruf Automobile показала первый экземпляр нового купе SCR, которое стилизовано под Porsche 911 поколения 964 образца 1989 года.

Политика В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17 Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.

Политика Путин подписал закон об изменении Конституции Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд.

Футбол Евро-2020 может пройти в декабре УЕФА рассмотрит вариант с переносом чемпионата Европы 2020 года на декабрь. Об этом в эксклюзивном материале сообщает The Telegraph.