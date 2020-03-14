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РИА НовостиФинский «Йокерит» официально снялся с розыгрыша плей-офф КХЛ
Финский хоккейный клуб "Йокерит" на своем официальном сайте сообщил, что отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ в текущем сезоне из-за ситуации с коронавирусом.
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Финский хоккейный клуб "Йокерит" на своем официальном сайте сообщил, что отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ в текущем сезоне из-за ситуации с коронавирусом.РИА Новости11:28
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