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Финский хоккейный клуб "Йокерит" на своем официальном сайте сообщил, что отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ в текущем сезоне из-за ситуации с коронавирусом.
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Финский хоккейный клуб "Йокерит" на своем официальном сайте
 сообщил, что отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ в текущем сезоне из-за ситуации с коронавирусом.
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