Глава консульской службы финского МИДа Юсси Таннер заявлял, что страна ограничит «транзитный туризм» для россиян и будет отказывать тем, кто использовал разрешение на въезд для того, чтобы поехать в другие страны.
Немец по происхождению, Петерсен стал известен после выхода в ФРГ в 1981 году драматического фильма "Подводная лодка" о немецких подводниках времен Второй мировой войны, в которой главную роль сыграл Юрген Прохнов.
Украинские войска бьют по слабым местам Запорожской АЭС, в том числе по системе охлаждения, при повреждении которой реактор может стать неуправляемым, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Следует отметить, что многие из пленных бойцов ВСУ сами отказываются от возможности быть обменянным на солдата союзных войск, поскольку опасаются снова попасть на передовую. u-f.ru Ранее ИА В-Татарстане сообщало, что на "Армии-2022" был представлен лёгкий вездеход "Сармат-2" с пулёметом.
Официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь опубликовал в своем личном аккаунте в Twitter картинку с круговой диаграммой, на которой показано, что 85% населения мира «не ввели санкции в отношении России».