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Финский МИД: Хельсинки с сентября сократит прием заявлений на шенген от россиян в два раза

Правительство Финляндии одобрило предложения внешнеполитического ведомства страны о сокращении на половину числа принимаемых заявлений на визы в России, сообщил
 МИД республики.
РИА Новости
Как сообщил МИД страны, начиная с осени подать документы для оформления въездного документа можно только в ограниченное время, а само количество виз сократится.
Телеканал 360°
Хаависто подчеркнул, что решение на национальном уровне в Финляндии будет принято в августе, но «важно бы выработать общую позицию ЕС по поводу виз для граждан РФ».
RuBaltic.Ru
Глава консульской службы финского МИДа Юсси Таннер заявлял, что страна ограничит «транзитный туризм» для россиян и будет отказывать тем, кто использовал разрешение на въезд для того, чтобы поехать в другие страны.
РБК

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