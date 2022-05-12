"В дополнение к ранее объявленному прекращению инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний, мы решили осуществить контролируемый уход с российского рынка", - заявил президент и главный исполнительный директор Fortum Маркус Раурамо.
В случае если Финляндия войдёт в состав НАТО, войска альянса могут оказаться вблизи Санкт-Петербурга, заявил экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.
По данным издания, документ запрещает американским военным и госслужащим передавать Киеву детальную информацию о местонахождении представителей российского военного руководства наиболее высокого ранга.