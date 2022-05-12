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Финский Fortum заявил об уходе из России

Финская энергетическая компания Fortum объявила о контролируемом выходе с российского рынка и возможной продаже бизнеса в России, говорится
 на сайте компании.
Ведомости
"В дополнение к ранее объявленному прекращению инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний, мы решили осуществить контролируемый уход с российского рынка", - заявил президент и главный исполнительный директор Fortum Маркус Раурамо.
Российская газета
Ожидается также, что процесс продажи дочерней компании концерна Uniper – российской «Юнипро» – будет возобновлен как можно скорее.
Профиль
В России Fortum принадлежат 98,23% в «Фортуме» и около 30% в ТГК-1 (основной акционер — «Газпром энергохолдинг»).
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Финский Fortum объявил об уходе из России
Ведомости02:44
Финская компания Fortum приняла решение уйти с российского рынка
Газета.Ru02:39
Финская энергетическая компания Fortum объявила об уходе из России
Российская газета02:30
Fortum покинет российский рынок
Рамблер02:32
Финский энергетический концерн Fortum принял решение об уходе с российского рынка
ПРАЙМ02:30
Финский Fortum заявил об уходе из России
RT на русском02:34
Финский энергохолдинг Fortum решил уйти из России
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