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Финский историк Ялонен призвал Запад вступить в военный конфликт с Россией из-за Украины

Западным государствам следует рассмотреть возможность военного вмешательства в украинский кризис на стороне Киева, заявил финский историк Юсси Ялонен, пишет
 Verkkouutiset.
Lenta.ru
"Пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства — потерпела неудачу", — констатировал ученый.
РИА Новости
"Рано или поздно <…> страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства", — заключил историк.
РИА Новости
Ялонен добавил, что российская армия продолжает продвигаться и выполнять поставленные задачи.
Lenta.ru

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