Lenta.ruФинский историк Ялонен призвал Запад вступить в военный конфликт с Россией из-за УкраиныЗападным государствам следует рассмотреть возможность военного вмешательства в украинский кризис на стороне Киева, заявил финский историк Юсси Ялонен, пишет Verkkouutiset.Lenta.ru"Пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства — потерпела неудачу", — констатировал ученый.РИА Новости"Рано или поздно <…> страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства", — заключил историк.РИА НовостиЯлонен добавил, что российская армия продолжает продвигаться и выполнять поставленные задачи.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРидусРидусЦарьградНародные новостиГЛАС.RUИзвестияГазета.RuRT на русскомГлавный региональныйВечерняя МоскваКомсомольская правдаФАНРЕН ТВПолитРоссияTopdaynews.ruPravda.RuЭкономика сегодняПодробнее о событииФинский историк Ялонен призвал Запад вступить в военное противостояние с РоссиейФАН14:19Финский историк Ялонен предложил Западу вступить в военный конфликт с Москвой из-за КиеваРИА Новости13:46Verkkouutiset: Западу пора задуматься о прямом военном вмешательстве в СВО на УкраинеBanki Loans10:02Verkkouutiset: Западу пора задуматься о возможности военного вмешательства в ход спецоперацииГлавный региональный10:42Финский историк Ялонен предложил Западу вступить в военный конфликт с РФNVL09:36Финский историк Ялонен предлагает Западу вступить в военный конфликт с РФPravda.Ru08:05Финский историк: Западу следует задуматься о возможности военного вмешательства в ситуацию на УкраинеИноСМИ03:47Показать ещёОценить3,5KПоделиться