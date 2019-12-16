с чего всё началось

Ввиду особо дружественных отношений Эстонии и Финляндии слова главы эстонского МВД вызвали скандал. Некоторые политики отметили, что слова Хельме нанесли ущерб соседским отношениям двух стран. Он пояснил, что выражает мнение не эстонского правительства, а своей партии.

Армия и оружие Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат» Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

Общество Rambler Group требует заблокировать Twitch в России Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.

Политика В Кремле оценили разницу в политике Порошенко и Зеленского В Кремле оценили разницу в подходах к ситуации в Донбассе бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Экономика Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».

Здоровье Боль в спине может быть первым признаком рака поджелудочной железы Как проинформировали британские эксперты-онкологи из Cancer Research UK, волнообразная боль, проявляющаяся в спине или в области живота может оказаться признаком развития рака поджелудочной железы в организме человека.

Шоу-бизнес В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.

Политика В бундестаге поднят вопрос о ситуации с русским языком в Германии Депутаты подчеркивают, что в Германии в настоящий момент проживают около 6 миллионов русскоязычных людей, но русский язык в качестве школьного предмета не получает от министерств культуры федеральных земель достаточного внимания и поддержки.

Политика Киев рассчитывает на новое перемирие в Донбассе Киев рассчитывает, что новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Происшествия В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.

Политика Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Армия и оружие Асад рассказал о тысячах военных США в Сирии В Сирии находится несколько тысяч военнослужащих США, при этом американский режим в войнах опирается в основном на частные военные компании (ЧВК), об этом в интервью китайскому телеканалу Phoenix заявил президент САР Башар Асад.