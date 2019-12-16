Политика
РИА НовостиФинский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Ввиду особо дружественных отношений Эстонии и Финляндии слова главы эстонского МВД вызвали скандал. Некоторые политики отметили, что слова Хельме нанесли ущерб соседским отношениям двух стран. Он пояснил, что выражает мнение не эстонского правительства, а своей партии.
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с чего всё началось
Марин, отвечая на критику Хельме, на своей странице в Twitter написала, что гордится тем, что в Финляндии дети из бедных семей могут занять высокие посты, получив качественное образование.Lenta.ru05:14
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СМИ: для второго сезона «Ведьмака» наймут другого дизайнера костюмов
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Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
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Общество
Rambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Общество
Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
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Сергей Левченко останется работать в Иркутской области
Экс-губернатор Сергей Левченко остается работать в Иркутской области. Об этом он сообщил на пресс-конференции 16 декабря.
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Космос
Рогозин: запуск модуля «Наука» к МКС может быть перенесен на 2021 год
Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" может быть запущен к МКС в начале 2021 года, а не в конце 2020 года, как планировалось.
Политика
В Кремле оценили разницу в политике Порошенко и Зеленского
В Кремле оценили разницу в подходах к ситуации в Донбассе бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Происшествия
Автобус с пассажирами загорелся на трассе под Волгоградом
Экономика
Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
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Здоровье
Боль в спине может быть первым признаком рака поджелудочной железы
Как проинформировали британские эксперты-онкологи из Cancer Research UK, волнообразная боль, проявляющаяся в спине или в области живота может оказаться признаком развития рака поджелудочной железы в организме человека.
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Специалисты технического надзора Германии составили рейтинг самых ненадежных кроссоверов.
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Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим
Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
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В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Здоровье
Волгоградцам помогут бороться со стрессом три продукта
Ученые уверены, что помочь справиться со стрессом может и еда. Чем больше напряжение, тем больше хочется кушать.
Политика
В бундестаге поднят вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты подчеркивают, что в Германии в настоящий момент проживают около 6 миллионов русскоязычных людей, но русский язык в качестве школьного предмета не получает от министерств культуры федеральных земель достаточного внимания и поддержки.
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Киев рассчитывает на новое перемирие в Донбассе
Киев рассчитывает, что новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Происшествия
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Авто
Официально: на АвтоВАЗе стартовало производство обновленной Lada 4x4
АвтоВАЗ официально объявил о старте производства обновлённой версии классического внедорожника Lada 4х4.
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Бывший муж забрал у Даны Борисовой дочь с полицией
Бывший супруг Даны Борисовой Максим Аксенов пришел к телеведущей Дане Борисовой с полицией и врачами, чтобы забрать 12-летнюю дочь.
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Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
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Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора
Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
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Прививку от гриппа в 2019 году сделали более 46% россиян
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Армия и оружие
Асад рассказал о тысячах военных США в Сирии
В Сирии находится несколько тысяч военнослужащих США, при этом американский режим в войнах опирается в основном на частные военные компании (ЧВК), об этом в интервью китайскому телеканалу Phoenix заявил президент САР Башар Асад.
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На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.