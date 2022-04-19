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Финский производитель красок Teknos Group объявил об уходе из РФ

Финская компания Teknos Group Oy объявила об уходе из России.
DP.RU
В компании не исключили, что российская "дочка" - ООО "Текнос", которая была создана в 2007 году, — будет передана бизнес-партнеру.
Газета.Ru
Объем инвестиций в строительство и оснащение завода составил около 17 млн евро.
Интерфакс
Проектная мощность предприятия составляет 10 млн литров жидких и 2 тысячи тонн порошковых красок в год.
Интерфакс

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Финский производитель красок Teknos Group покинет российский рынок
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