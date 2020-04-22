Коронавирус
ФАНФинский врач оценила запрет прогулок из-за коронавируса
Прогулки на свежем воздухе не заменят никакие физические нагрузки, подчеркнула медик. Во время пандемии коронавируса прогулки разрешены в некоторых странах Европы, в том числе в Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии и Исландии.
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с чего всё началось
Прогулки на свежем воздухе являются неотъемлемой частью жизни человека, способствуя в том числе быстрому выздоровлению и стимулируя иммунитет, заявил РИА Новости врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола.РИА Новостивчера в 21:57
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Происшествия
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Общество
Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года
«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
Шоу-бизнес
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета вчера в 12:14
Здоровье
Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью
Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
Происшествия
Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
Известия 04:29
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Финансы
Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля
Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года.
РБК 03:48
Происшествия
СКР вызвал директора «Руси сидящей» на допрос
Директор благотворительного фонда помощи осужденным «Русь сидящая» Ольга Романова вызвана на допрос по делу о публикации недостоверной информации о коронавирусе COVID-19 в одной из российских колоний, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 02:19
Происшествия
Воспитанника остригли и связали в приюте под Челябинском
Воспитанника Копейского социально-реабилитационного центра в Челябинской области связали и остригли перед поездкой в больницу.
Российская газета 03:19
Авто
«Копейке» ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет
19 апреля самая продаваемая модель «АвтоВАЗа» празднует свой полувековой юбилей — именно в этот день 1970 года с конвейера сошла первая «Копейка».
SpeedMe 19 апреля в 02:19
Единоборства
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
Происшествия
После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
Шоу-бизнес
Медик рассказал о возвращении Заворотнюк к нормальной жизни
Медик рассказал о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк в беседе с изданием "СтарХит".
Газета.Ru 03:47
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму
Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
Общество
Назван способ остановить распространение коронавируса в России
По последним данным, в России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны.
Lenta.ru вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Владимира Яглыча поздравляют с рождением второго ребенка
Поздравления с рождением второго ребенка не заставили себя ждать: коллеги и поклонники пожелали родителям и малышу здоровья.
OAnews 00:50
Общество
Экс-президент «Спартака» рассказал о влиянии падения цен на нефть на клуб
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко рассказал о влиянии падения цен на нефть на клуб.
Газета.Ru 05:20
Общество
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию
За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
Москва 24 вчера в 07:35
Происшествия
На Кубани выявлено 20 новых заболевших коронавирусом
COVID-19 подтвержден у 11 женщин и 9 мужчин. Возраст новых заболевших — от 20 до 84 лет.
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Происшествия
При реконструкции погранинститута ФСБ исчезли 100 миллионов рублей
В Московской области при реконструкции Голицынского погранинститута ФСБ исчезли 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 04:56
Армия и оружие
СМИ узнали о сроках возвращения в море сторожевого корабля «Ладный»
"Ладный" – сторожевой корабль проекта 1135 (шифр "Буревестник"), введен в строй в 1981 году.
Mil.Press FLOT 05:01
Общество
Соловьёв окончательно изгнал Ковтуна со своего телешоу
Москва, 22 апреля 2020, 11:54 — REGNUM Украинскому эксперту Вячеславу Ковтуну навсегда отказано в участии в шоу Владимира Соловьёва на телеканале «Россия 1». Об этом телеведущий заявил во время эфира.
REGNUM 04:54
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фото с округлившимся животом
Актриса Кристина Асмус, известная зрителям по роли Варвары Черноус из сериала «Интерны», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором запечатлена в интересном положении.
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Транспорт
Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска
В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
Общество
Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля
Информированный федеральный чиновник не исключает, что голосование может быть назначено и на конец июня — например, в 75-ю годовщину Парада Победы, 24-го (эта дата также выпадает на среду).
Коммерсантъ вчера в 19:10
Армия и оружие
В Амурской области прошли учения дальней авиации
REGNUM 20 апреля в 22:08
Общество
Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
Побрившийся налысо глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором призвал остальных мужчин последовать своему примеру, сообщает "Грозный-Информ".
Инфорос вчера в 15:03