«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,2 тыс. украинских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.
«Греция бросила вызов НАТО и союзникам, усилив свое враждебное поведение, которое началось с преследования нашего воздушного пространства и самолетов, до уровня задействования С-300», — сказал турецкий лидер.
Военные Тайваня впервые открыли огонь по беспилотному летательному аппарату Народно-освободительной армии Китая (НОАК), приблизившемуся к острову со стороны подконтрольного тайваньским властям архипелага Цзиньмэнь.