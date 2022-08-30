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Финский железнодорожный оператор VR списал ходившие в РФ поезда Allegro

Компания - оператор финских железных дорог VR Group списала все поезда Allegro, которые курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом, а также запчасти к ним на общую сумму €45,4 млн.
ТАСС
"Группа списала весь подвижной состав восточного сообщения, связанный с Allegro, и запасные части на общую сумму 45,4 миллиона евро", - говорится в сообщении.
Газета.Ru
Oy Karelian Trains Ltd зарегистрирована в Хельсинки; VR и РЖД владеют по 50% акций.
РИА Новости
На конец июня VR сократила объем грузоперевозок на российском направлении на 60%.
РИА Новости

Подробнее о событии

Финская компания списала все поезда Allegro
Российская газета14:24
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