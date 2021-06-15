Финских футбольных фанатов предостерегли от вакцинации против COVID-19 в России
Завтра в Петербурге состоится матч между сборными России и Финляндии в рамках Евро-2020.В источнике
С чего всё началось
«Если вы все-таки решите пройти вакцинацию препаратом, который еще не одобрен в Финляндии, то обязательно заранее узнайте у своей страховой компании о побочных эффектах», — сообщается
15 июня на сайте болельщиков Суоми.
Финских футбольных фанатов предостерегли от вакцинации против COVID-19 в России
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