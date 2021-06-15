Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

Финских футбольных фанатов предостерегли от вакцинации против COVID-19 в России

Завтра в Петербурге состоится матч между сборными России и Финляндии в рамках Евро-2020.В источнике

С чего всё началось

«Если вы все-таки решите пройти вакцинацию препаратом, который еще не одобрен в Финляндии, то обязательно заранее узнайте у своей страховой компании о побочных эффектах», — сообщается
 15 июня на сайте болельщиков Суоми.

Подробнее о событии

Финским фанатам советуют узнать о побочных эффектах перед вакцинацией в Санкт-Петербурге

Чемпионат18:26

Финским болельщикам напомнили о вакцинации перед поездкой в Петербург

АБНвчера в 11:19

Финских футбольных фанатов предостерегли от вакцинации против COVID-19 в России

Говорит Москвавчера в 11:58

Финских фанатов предостерегли от вакцинации от коронавируса в России

Neva.Todayвчера в 13:10

Финских болельщиков предостерегли от вакцинации от коронавируса в России

РБК спортвчера в 11:08

Финским фанатам рекомендовали узнать о «побочках» российских вакцин от COVID

Форпост Северо-Западвчера в 10:21

Финских фанатов призывают не вакцинироваться в России без консультации со страховой компанией

Фонтанка.Рувчера в 09:30
Интересное

Фильм о динозаврах, живших на территории Дальнего Востока, выходит в прокат 17 июня

Как отметила режиссер фильма Мила Кудряшова, мы мало знаем о динозаврах, населявших территорию современной России, в том числе и о самых северных, которые жили когда-то именно на территории Дальнего Востока, хотя тема палеонтологии интересует весь мир.
MagadanMedia.ru21:13
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Собянин: Число тяжелобольных коронавирусом в Москве возросло на 70%

В Москве количество больных коронавирусом в тяжелой форме за последние дни увеличилось на 70%, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения коронавирусного стационара в клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова.
Комсомольская правдавчера в 07:59

Эксперты назвали способы выгодно инвестировать полмиллиона рублей

Аналитики назвали несколько вариантов в зависимости от целей и продолжительности инвестирования: например, накопление на крупные покупки, умножение текущего капитала, создание финансовой подушки.
Известия23:30

В Хабаровском крае вводят ограничения для пожилых и беременных из-за роста случаев COVID

Власти в Хабаровском крае переводят на дистанционный режим работы пожилых и беременных в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, также вводят обязательное тестирование для авиапассажиров.
ТАССвчера в 22:01

Более 5,3 тыс. случаев укусов клещей зарегистрировано в Подмосковье с начала сезона

«По состоянию на 10 июня 2021 года медицинскими организациями Московской области зарегистрировано 5 тыс. 310 обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, в том числе 1 тыс. 336 - среди детей», - говорится в сообщении.
Агентство Москвавчера в 09:41