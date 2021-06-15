Фильм о динозаврах, живших на территории Дальнего Востока, выходит в прокат 17 июня

Как отметила режиссер фильма Мила Кудряшова, мы мало знаем о динозаврах, населявших территорию современной России, в том числе и о самых северных, которые жили когда-то именно на территории Дальнего Востока, хотя тема палеонтологии интересует весь мир.