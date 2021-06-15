Станции РЭБ в Крыму переведут в активный режим работы перед встречей Путина и Байдена

Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на границе Крыма и Украины будут переведены в активный режим работы, чтобы не допустить возможные провокации Киева в российском воздушном пространстве перед встречей президентов России и США, сообщил источник в силовых структурах полуострова.