Цена каждой акции при размещении составила £8, а рыночная капитализация стартапа — £8 млрд ($11 млрд). Таким образом, Wise провел крупнейшее в истории Лондонской биржи размещение акций для технологических компаний и крупнейшее размещение в целом для Лондона в этом году.

С чего всё началось Сооснователи британского сервиса международных переводов Wise Кристо Каарман и Таавет Хинрикус стали долларовыми миллиардерами после выхода стартапа на Лондонскую фондовую биржу, сообщает американский Forbes. Forbes 08:11