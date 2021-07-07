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Финтех-стартап Wise провел рекордное для Лондона размещение акций

Цена каждой акции при размещении составила £8, а рыночная капитализация стартапа — £8 млрд ($11 млрд). Таким образом, Wise провел крупнейшее в истории Лондонской биржи размещение акций для технологических компаний и крупнейшее размещение в целом для Лондона в этом году.В источнике

С чего всё началось

Сооснователи британского сервиса международных переводов Wise Кристо Каарман и Таавет Хинрикус стали долларовыми миллиардерами после выхода стартапа на Лондонскую фондовую биржу, сообщает
 американский Forbes.

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