Футбол
Спорт-Экспресс«Фиорентина» и «Ювентус» сыграли вничью
В матче 3-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» принимала «Ювентус». Встреча закончилась вничьюб со счетом 0:0. Отметим, что эта игра стала первой в этом сезоне, когда на скамейке туринцев присутствовал главный тренер Маурицио Сарри, который переболел пневмонией.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Политика
Председатель ОБСЕ призвал не ставить под сомнение минский и нормандский форматы по Украине
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил о существующей "решимости" на пути взаимодействия в рамках минского и нормандского форматов.
ТАСС 14:01
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза вчера в 08:20
Общество
В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии
Представители Пенсионного фонда России уточнили, в каких случаях сумма пенсии может быть урезана. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 09:25
Футбол
Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку
Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК 13:53
Футбол
Хет-трик Абрахама принес «Челси» победу над «Вулверхэмптоном»
Больше всего голов – семь, — было забито в игре "Вулверхэмптона" и лондонского "Челси".
Вести.Ru 13:20
Футбол
«Локомотив» недоволен датой матча Кубка России против «Балтики»
Кирилл Брейдо, который является директором по связям с общественностью "Локомотива" сообщил, что железнодорожники разочарованы решением РФС назначить матч 1/16 финала Кубка России против "Балтики" на 25 сентября.
Sport.ru 12 сентября в 05:29
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме
СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.
REGNUM вчера в 08:56
Происшествия
В Армении при нападении медведя погиб польский турист
Польский турист погиб в субботу в Армении в результате нападения медведя при восхождении на гору Арагац, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
РИА Новости 13:34
Политика
Киев не ставит цели сделать России больно, заявил глава МИД Украины
Глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что Киев не ставит своей целью "сделать России больно". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:37
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН 03:18
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 04:47
Происшествия
В Ярославской области семь человек погибли в ДТП с автобусом
"По предварительным данным, во время ДТП семь человек погибли, травмирован один ребенок, 20 пострадавших", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
Интерфакс 05:34
Транспорт
В Петербурге начал работать новый трамвай №60
С 14 сентября в Северной столице приступил к работе в новом режиме трамвай №60.
Gazeta.SPb 11:28
Политика
Волкер хочет встретиться с Сурковым
Специальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Курт Волкер выразил надежду на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым.
News.ru 13:12
Политика
Неизвестные нарисовали свастику внутри здания МВБ США
Неизвестные нарисовали свастику в здании министерства внутренней безопасности США.
Газета.Ru 10:44
Футбол
Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Сочи»
Московский "Локомотив" одержал гостевую победу над "Сочи" в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 14:06
Шоу-бизнес
Волочкова показала танец, который готовила к свадьбе Собчак
Балерина Анастасия Волочкова показала, как репетировала танец "умирающего лебедя" к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
РЕН ТВ 09:51
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек
Электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинской под Москвой, они умерли от полученных травм.
ТАСС 12:50
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Кино
Создатели «Мстителей» прокомментировали уход Человека-Паука из Marvel
Режиссеры фильма "Мстители: Финал" Джозеф и Энтони Руссо прокомментировали уход Человека-паука из киновселенной Marvel после скандала с Sony, сообщает Toronto Sun.
РИА Новости 13:56
Здоровье
Скворцова ответит в прямом эфире на вопросы россиян по здравоохранению
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ответит в пятницу во время прямого эфира на вопросы россиян.
ТАСС 12 сентября в 17:11
Политика
МИД РФ посоветовал сестре Уилана пообщаться с женой Бута
В российском внешнеполитическом ведомстве посоветовали сестре Уилана для обмена опытом о незаконном задержании пообщаться с женой находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута.
Вести.Ru 13:20
Происшествия
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в применении слезоточивого газа
Полицейские Улан-Удэ задержали подозреваемого в использовании против сотрудника Росгвардии слезоточивого газа во время операции по задержанию участников несанкционированного митинга 12 сентября на площади Советов.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 04:55
Шоу-бизнес
Врачи узнали об онкологии у Заворотнюк полгода назад
Медики диагностировали опухоль головного мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк примерно полгода назад.
News.ru 13:56
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Шоу-бизнес
Эксперт по языку тела проанализировал отношения Собчак и Богомолова
Анищенко считает, что в этой паре вся инициатива исходит со стороны телеведущей, что особенно, по его мнению, было заметно в выпуске программы «Осторожно, Собчак!» с участием Богомолова.
ФАН вчера в 12:56
Религия
Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ
Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
Известия 08:37