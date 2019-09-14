Футбол
Спорт-Экспресс«Фиорентина» и «Ювентус» сыграли вничью
В матче 3-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» принимала «Ювентус». Встреча закончилась вничьюб со счетом 0:0. Отметим, что эта игра стала первой в этом сезоне, когда на скамейке туринцев присутствовал главный тренер Маурицио Сарри, который переболел пневмонией.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU вчера в 10:58
Общество
На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов
На месте снесенного после пожара в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов.
РБК 23:04
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Шоу-бизнес
Волочкова объяснила, почему не пришла на свадьбу к Собчак
Волочкова призналась, что получила приглашение на свадьбу за неделю до мероприятия.
МонаВиста 07:32
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Авто
Новый Mercedes-Maybach GLS вскоре может появиться в России
Mercedes-Maybach пополнит свою модельную линейку внедорожников новой версией GLS.
CarsWeek.ru 12 сентября в 06:48
Политика
В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".
РИА Новости 21:18
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал творчество Билли Айлиш и Монеточки
Российский певец и композитор Юрий Лоза подверг критике американскую исполнительницу Билли Айлиш и российскую артистку Монеточку.
Политическая Экспертиза 22:30
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Общество
Самого опытного российского космонавта отстранили от работы
В России самого опытного космонавта Федора Юрчихина отстранили от работы по состоянию здоровья.
Lenta.ru 22:52
Происшествия
Число жертв ДТП под Ярославлем возросло до восьми
Число погибших в результате ДТП в Ярославской области возросло до восьми, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти.
Известия 14:42
Происшествия
В Северной Осетии детского врача сняли пьяным на приеме
Детский рач-травматолог Моздокской городской поликлиники Денис Прохоров, который вел прием пациентов в алкогольном угаре, выписал ребенку мазь для гипса, пишет портал 360.
Sputnik Южная Осетия 14:53
Политика
Сноуден хочет получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости 16:35
Политика
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог в стране
"Если будет принято такое решение (о приватизации. – прим. ред.), то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта", - предупредил Кава.
РИА Новости 21:25
Авто
Cadillac показал обновленный седан CT4
Американская автомобильная марка Cadillac представила обновленную версию седана CT-4.
Daily-Motor.Ru 12 сентября в 23:31
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Политика
МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса
Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.
Вести.Ru 11:22
Армия и оружие
Россия и Белоруссия проводят совместные учения в Нижегородской области
RT на русском вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра
В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.
Актуальные Новости 05:40
Политика
Арбитраж в Гааге отказал РФ в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка
Гаагский арбитраж отказал Москве в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка Украины о потере активов в Крыму.
РЕН ТВ вчера в 12:23
Энергетика
«Газпром» сократил прокачку газа через Opal по требованию суда ЕС
Документ появился после решения суда 10 сентября об ограничении прокачки российского газа через трубу Opal, которая является сухопутным отводом Nord Stream (идет из России в Германию по дну Балтийского моря).
РБК 05:01
Гаджеты
$200 вместо $800: 12-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 1920X рекордно подешевел
На момент выпуска 12-ядерного процессора Ryzen Threadripper 1920X его стоимость составляла $800, но с выходом CPU AMD Ryzen 3000 цена стала падать.
iXBT.com 04:24
Экономика
Минфин оценил расходы на льготную ипотеку на Дальнем Востоке
Программа льготной ипотеки под 2% для жителей регионов Дальнего Востока потребует от пяти до десяти млрд рублей в 2020 году.
EastRussia вчера в 03:25
Космос
Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету
Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.
Дилетант 12 сентября в 10:36
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Фигурное катание
15-летняя Щербакова победила на турнире в Италии, опередив Туктамышеву
15-летняя российская фигуристка Анна Щербакова, проводящая первый сезон во взрослом катании, победила на турнире Lombardia Trophy в Бергамо.
Sportbox.RU 14:15
Политика
Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России
По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
Коммерсантъ 10:56
Политика
Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
RT на русском 09:29