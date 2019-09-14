Футбол
Спорт-Экспресс«Фиорентина» и «Ювентус» сыграли вничью
В матче 3-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» принимала «Ювентус». Встреча закончилась вничьюб со счетом 0:0. Отметим, что эта игра стала первой в этом сезоне, когда на скамейке туринцев присутствовал главный тренер Маурицио Сарри, который переболел пневмонией.
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«Фиорентина» и «Ювентус» сыграли вничью. Туринцы потеряли первые очки в сезоне
Спорт-Экспрессвчера в 11:01
«Ювентус» впервые потерял очки в нынешнем сезоне, сыграв вничью с «Фиорентиной»
Чемпионатвчера в 10:59
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Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
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Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
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Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
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Дни24 13 сентября в 08:16
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Тайсон Фьюри победил Отто Валлина единогласным решением судей
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над шведом Отто Валлином.
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Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости вчера в 05:06
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В Германии признали решение суда ЕС по OPAL экономически неоправданным
Исполнительный директор восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс считает решение суда ЕС по отмене решения Еврокомиссии по трубопроводу Opal экономически неоправданным.
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Политика
Глава «Ростеха» не исключил ребрендинг самолета Superjet 100
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что самолет Superjet 100 может быть подвергнут ребрендингу в связи с некоторыми проблемами, в частности после катастрофы в Шереметьево.
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РИА Новости вчера в 19:41
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Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
РИА Новости вчера в 04:33
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Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
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Ксения Собчак показала подарки со свадьбы
Российская телеведущая Ксения Собчак показала подарки со свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым.
Вечерняя Москва 01:32
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Гончарук предложил инвесторам из Катара покупать футбольные клубы Украины
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что предложил инвесторам из Катара обратить внимание на украинские футбольные клубы.
РИА Новости вчера в 03:54
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Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском
В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок.
РБК вчера в 15:15
Футбол
«Барселона» разгромила «Валенсию» в матче чемпионата Испании
Встреча четвертого тура состоялся на стадионе «Камп Ноу» и завершился победой хозяев поля со счетом 5:2. «Барселона» открыла счет в матче на 2-й минуте.
Vprognoze.ru 00:33
Общество
В Кемерове открыли сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня»
«Сквер ангелов» в Кемерове на месте снесенного торгового центра «Зимняя вишня» открыли спустя полтора года после пожара, в котором погибли 60 человек, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 22:21
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США обвинили Иран в нападении на предприятия Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападении на несколько предприятий национальной нефтяной компании Саудовской Аравии.
Вести.Ru вчера в 23:35
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Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк
Актер Станислав Садальский обнародовал переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Вечерняя Москва 00:24
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В США испугались сближения Сербии и Китая
Китай активно инвестирует в различные проекты в Сербии, увеличивая свое влияние в этой стране, что вызывает у Вашингтона тревогу, говорится в сюжете CNN.
Взгляд.ру 01:37
Шоу-бизнес
Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу
Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
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Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы
Газета.Ru вчера в 20:55
Экономика
Германии грозит масштабная рецессия в экономике
По мнению немецкого Института макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK), вероятность спада в экономике Германии в сентябре составляет уже 59,4%, в то время как еще месяц назад показатель находился на уровне 43%.
Газета.Ru 02:30
Экономика
Ситуация в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия
Напряженность в Ормузском проливе, ключевого района транспортировки сырой нефти и других морских перевозок, может оказать влияние на рынок алюминия и химических веществ, сообщает японская газете Nikkei.
Коммерсантъ 00:47
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Назван защищающий от колоректального рака продукт
Газета.Ru вчера в 01:40
Армия и оружие
Россия и Белоруссия проводят совместные учения в Нижегородской области
RT на русском 13 сентября в 16:59
Происшествия
В Крыму три человека пострадали от нападения волков
Российская газета вчера в 11:34
Футбол
«РБ Лейпциг» и «Бавария» не выявили победителя в матче Бундеслиги
Чемпионат вчера в 14:21
Происшествия
Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 18:18