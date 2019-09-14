Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Фиорентина» и «Ювентус» сыграли вничью

В матче 3-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» принимала «Ювентус». Встреча закончилась вничьюб со счетом 0:0. Отметим, что эта игра стала первой в этом сезоне, когда на скамейке туринцев присутствовал главный тренер Маурицио Сарри, который переболел пневмонией.
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