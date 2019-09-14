Футбол
Спорт-Экспресс«Фиорентина» и «Ювентус» сыграли вничью
В матче 3-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» принимала «Ювентус». Встреча закончилась вничьюб со счетом 0:0. Отметим, что эта игра стала первой в этом сезоне, когда на скамейке туринцев присутствовал главный тренер Маурицио Сарри, который переболел пневмонией.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
Шоу-бизнес
Фото Кайли Дженнер для Playboy появились в сети
Paparazzi.ru 03:25
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь
О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.
Российская газета 03:21
Баскетбол
Испанцы стали первыми финалистами чемпионата мира по баскетболу
Сборная Испании обыграла команду Австралии и вышла в финал чемпионата мира по баскетболу. Встреча завершилась со счетом 95:88.
МК-Спорт вчера в 06:51
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news 12 сентября в 08:39
Экономика
Минфин оценил расходы на льготную ипотеку на Дальнем Востоке
Программа льготной ипотеки под 2% для жителей регионов Дальнего Востока потребует от пяти до десяти млрд рублей в 2020 году.
EastRussia вчера в 03:25
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина
Российский форвард Вашингтона Евгений Кузнецов пропустит первые три матча в новом сезоне НХЛ.
Советский спорт 11:08
Происшествия
В Ярославской области девять человек погибли в ДТП с автобусом
В Ярославской области произошло масштабное ДТП с участием автобуса и грузового авто.
ФедералПресс 04:55
Политика
На Украине заявили о переносе встречи «нормандской четверки»
Украинский министр иностранный дел Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" будет перенесена на неопределенное время.
Газета.Ru вчера в 18:39
Футбол
Кононов о призывах покинуть «Спартак»: Могу ответить только победами
После матча с "Уралом" болельщики "Спартака" скандировали оскорбления в адрес Кононова и требовали его покинуть пост главного тренера.
Российская газета 12:53
Экономика
Украина возьмет кредит у МВФ в размере $5 млрд
Власти Украины планируют договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новом кредите в размере около $5 млрд.
Известия 14:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра
В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.
Актуальные Новости 05:40
Шоу-бизнес
Андрей Разин: «Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней»
На днях продюсер группы "Ласковый май" связался с клиникой, в которой лежит Заворотнюк.
Актуальные Новости 08:13
Космос
Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету
Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.
Дилетант 12 сентября в 10:36
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета 13:59
Авто
Названа стоимость нового грузовика КамАЗ-54901
КАМАЗ-54901 получил новую комфортабельную кабину шириной 2,5 метра, причем в ней ровный пол.
Tvoe-avto.com вчера в 16:34
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Футбол
«Локомотив» благодаря голу Крыховяка обыграл «Сочи»
Единственный мяч забил Гжегож Крыховяк на 20-й минуте встречи. «Локомотив» набрал 17 очков и расположился на четвертом месте в таблице РПЛ.
Sport24.ru 13:58
Шоу-бизнес
Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм
Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Росбалт вчера в 15:30
Шоу-бизнес
Вместо свадьбы Ксении Собчак Максим Виторган проводит время с их сыном
Стоит отметить, что после развода Максим Виторган и Ксения Собчак сохранили хорошие отношения поэтому, возможно, отсутствию экс-супруга и сына на свадьбе есть некое логическое объяснение.
Bimru.ru вчера в 05:09
Происшествия
Четыре человека стали жертвами наводнений в Испании
Четыре человека стали жертвами наводнений на юго-востоке Испании, вызванных проливными дождями. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Вести ФМ вчера в 13:05
Футбол
«Манчестер Сити» уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в АПЛ
"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет "Уотфорд".
РИА Новости 14:46
Единоборства
Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября
Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.
РИА Новости вчера в 13:33
Футбол
Кокорин может стать игроком «Сочи»
Sport24.ru 11:44
Политика
Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией
Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
Вести.Ru 09:29
Политика
Спикер Крыма предложил Зеленскому узаконить реальные границы Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому узаконить государственные границы украинского государства без Крыма и Донбасса.
РИА Новости 02:55
Происшествия
В пожаре на юго-западе Москвы погиб человек
Вести.Ru 14:46
Энергетика
Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста вчера в 09:45
Авто
«ГАЗ» представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4»
Автомобиль получил модернизированный передний мост со ШРУСами, новую раздаточную коробку с увеличенным передаваемым моментом и электроприводом и измененную конструкцию поворотных кулаков.
Автоновости дня вчера в 01:05