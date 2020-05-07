Коронавирус

ЧемпионатЧемпионат«Фиорентина» объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе

«Фиорентина» на официальном сайте объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе.
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«Фиорентина» объявила о шести новых случаях заражения коронавирусом

Metaratings14:35

В «Сампдории» три новых случая заражения коронавирусом

Спорт-Экспресс15:02

«Фиорентина» объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе

Чемпионат12:58

«Фиорентина» сообщила о шести новых случаях заражения коронавирусом

Матч ТВ13:38

«Фиорентина»: три футболиста клуба заражены коронавирусом

РИА Новости13:26

В «Фиорентине» 6 человек заразились коронавирусом

Sport.ru13:44

«Фиорентина» объявила о 6 новых случаях заражения коронавирусом в клубе

Sport24.ru12:48
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Спорт

Россия проиграла Европе в Кубке наций

Сборная России уступила команде Европы в матче 6-го тура Кубка наций. Встреча завершилась победой европейцев 2, 5:1, 5.
Спорт-Экспресс 15:07
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Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
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Политика

Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России

Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией.
RT на русском 18:42
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Происшествия

ОМОН оцепил закрытый на карантин наркодиспансер в Чите

В Чите наряд ОМОНа вызвали к наркологическому диспансеру. Об этом 7 мая «МК в Чите» сообщил пациент медучреждения.
Московский Комсомолец Чита 05:41
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Здоровье

ЕСПЧ обязал Россию предоставить лекарство ребенку

В четверг ЕСПЧ вынес срочное решение в соответствии с правилом 39 регламента суда, призвав российские власти применить обеспечительные меры по жалобе родителей шестимесячной девочки из Ставропольского края: предоставить ребенку препарат «Спинраза».
Коммерсантъ 18:53
2
Политика

Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента

"Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года", - передает ТАСС заявление ГИК.
Российская газета 17:13
1
Общество

В США от коронавируса скончались более 75 тысяч человек

В США от коронавируса скончались уже более 75 тыс. человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, ведущий собственные подсчеты на основе данных, полученных от федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Росбалт 17:20
Общество

Челябинский ТРК в соцсети опубликовал фото Гитлера к Дню Победы

Деловой квартал (Челябинск) 05:48
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Космос

Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру

Ученые выяснили, что в расположенной всего в 1000 световых годах от Земли звездной системе HR 6819, помимо двух звезд-компаньонов, которые видны невооруженным глазом, имеется еще и черная дыра — ближайшая к нашей планете.
РИА Новости вчера в 09:46
7
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении режима ЧС

«Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме», — раздосадовался Рошаль.
Live24 вчера в 04:58
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Политика

США готовят соглашение о горнодобыче на Луне без участия России

Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что США готовят международное сообщение о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Новые Вести вчера в 07:20
1,5K
Происшествия

Один человек погиб в результате землетрясения в Иране

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в иранской провинции Тегеран в ночь с 7 на 8 мая.
Российская газета 18:25
Общество

В Новой Москве снесли съёмочную площадку «Дома-2»

Для съёмок шоу власти выделили новый участок.
Говорит Москва вчера в 11:57
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Шоу-бизнес

Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы

Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
4
Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС 14:40
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Космос

Рогозин раскритиковал учёных, оценивающих перспективы добычи на Луне

Москва, 8 мая 2020, 01:53 — REGNUM «Современным Жюль Вернам», оценивающим перспективы поиска и добычи драгоценных металлов на Луне, следует серьёзнее обосновывать экономическую целесообразность своих проектов, написал 7 мая глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
REGNUM 18:53
1
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
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Гаджеты

Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform вчера в 08:14
4
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
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Происшествия

Создателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения

Газета.Ru 17:15
436
Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
2,5K
Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
1,1K
Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru 10:58
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Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
3,2K
Политика

Трамп: Путин согласился на поставку в Россию аппаратов ИВЛ

Вашингтон, 7 мая 2020, 22:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин принял его предложение поставить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких для поддержания пациентов с коронавирусом.
REGNUM 15:30
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Экономика

ФАС отмечает сезонный рост цен на овощи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что в настоящее время в России наблюдается рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе на картофель, лук и морковь, говорится в сообщении ведомства.
ТАСС 14:21
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Кино

Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри

Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
Родной город 02:19
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Кино

Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
Культуромания 02:19
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Армия и оружие

«Уралвагонзавод» поставил в Белоруссию модернизированные танки Т-72Б3

Очередная партия танков состоит из пяти единиц.
REGNUM вчера в 06:31
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