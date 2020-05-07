Коронавирус

ЧемпионатЧемпионат«Фиорентина» объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе

«Фиорентина» на официальном сайте объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе.
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«Фиорентина» объявила о шести новых случаях заражения коронавирусом

Metaratings14:35

«Фиорентина» объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе

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В «Фиорентине» 6 человек заразились коронавирусом

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«Фиорентина» сообщила о шести новых случаях заражения коронавирусом

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«Фиорентина»: три футболиста клуба заражены коронавирусом

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В «Сампдории» три новых случая заражения коронавирусом

Спорт-Экспресс15:02

«Фиорентина» объявила о 6 новых случаях заражения коронавирусом в клубе

Sport24.ru12:48
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 21:13, Ашберн
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Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

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Общество

Собянин ввел масочный режим с 12 мая

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В Польше отменили выборы президента из-за коронавируса

Государственный избирательный комитет Польши (ГИКП) объявил, что из-за коронавируса запланированные на 10 мая выборы президента не состоятся.
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Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
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США показали корабли НАТО около российской границы

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Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
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Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

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Вышел сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II

Студия Naughty Dog выпустила сюжетный трейлер второй части игры The Last of Us.
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Культура

Песню «День Победы» исполнят на разных языках мира

Песня "День Победы" прозвучит 9 мая на разных языках мира. Об этом говорится в сообщении Россотрудничества на странице в Facebook.
ТАСС вчера в 10:51
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Транспорт

Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса

Автобусное и железнодорожное сообщение с Находкой, где ранее зафиксировали резкий рост числа заболевших коронавирусом, ограничивается с 8 мая, сообщает правительство региона.
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Кино

В производстве Disney Plus находится сериал «Сокровище нации»

Информацию подтвердил известный продюсер Джерри Брукхаймер, он сообщил, что компания не только занимается производством фильма «Сокровище нации 3», но и работает над созданием сериала на основе этой франшизы.
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Общество

СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая

Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
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Рада приняла на внеочередном заседании закон об обязательном тестировании на СOVID-19

Депутаты Верховной Рады поддержали закон об обязательном тестировании на коронавирус всех, у кого есть признаки СOVID-19.
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Двум самым успешным боксерам стало опасно оставаться на родине.
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В Китае ученые создали двигатель без выхлопов на воздушной плазме

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«Зенит» предложил Семаку новый контракт с зарплатой 1,8 млн евро

Источник отмечает, что "Зенит" предлагает специалисту зарплату 1,8 млн евро, а с учётом бонусов сумма может достичь 2 млн.
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Как купить автомобиль по онлайн-объявлению и не попасть на деньги

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Врачи назвали проявляющиеся на лице признаки рака легких

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Складские запасы старых «ГАЗонов», если верить слухам, уже иссякли.
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В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
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МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

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