«Фиорентина» на официальном сайте объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе.

«Фиорентина» объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе

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