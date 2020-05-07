«Фиорентина» на официальном сайте объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе.

«Фиорентина» объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе

Здоровье Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли. 89

Общество Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 1,8K

Общество Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей. 3,6K

Общество Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин. 138

Шоу-бизнес Скончалась актриса Татьяна Паркина Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. 43

Политика Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. 13

Общество В Вологодской области до лета продлили режим самоизоляции В Вологодской области до 1 июня будут продлены ограничения, связанные с самоизоляцией и карантинными мерами, при этом промышленные предприятия продолжат свою работу и их перечень будет расширен. 30

Политика Украинских боксеров Усика и Ломаченко включили в базу «Миротворца» Боксеров обвиняют в "отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях, манипуляции общественно значимой информацией и называют противниками независимости украинского православия от контроля России". 6

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 1K

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных. 8

Кино Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».

Политика Путин провел телефонный разговор с Трампом Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса". 503

Общество Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки Чтобы снять режим самоизоляции в Московской области, нужно убедиться, что распространение коронавируса в регионе остановлено, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24». 276

Общество Аномальная жара ожидается в некоторых регионах России Как сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогноз касается Уральского федерального округа и Западной Сибири: Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей. 63