Коронавирус

ЧемпионатЧемпионат«Фиорентина» объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе

«Фиорентина» на официальном сайте объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе.
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«Фиорентина»: три футболиста клуба заражены коронавирусом

РИА Новости13:26

«Фиорентина» объявила о шести зараженных коронавирусом в клубе

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«Фиорентина» объявила о 6 новых случаях заражения коронавирусом в клубе

Sport24.ru12:48

«Фиорентина» объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе

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В «Фиорентине» у 6 человек обнаружили коронавирус, 3 из них – игроки

Sports.ru12:57

В «Фиорентине» шесть новых случаев заражения коронавирусом

Газета.Ru13:17

В «Фиорентине» шесть новых случаев заражения коронавирусом

Спорт-Экспресс12:44
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
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Миллиардер Босов покончил с собой

Газета.Ru вчера в 14:55
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Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса

Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли.
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Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 11:24
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Общество

Рудковская заявила о прекращении отношений с изданием StarHit

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Общество

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Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
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Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая

В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
Вести.Ru 09:34
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В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений

Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
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Общество

Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима

Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин.
РБК 12:55
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Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
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Политика

Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru 10:58
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Общество

В Вологодской области до лета продлили режим самоизоляции

В Вологодской области до 1 июня будут продлены ограничения, связанные с самоизоляцией и карантинными мерами, при этом промышленные предприятия продолжат свою работу и их перечень будет расширен.
Российская газета 11:47
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Политика

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
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Украинских боксеров Усика и Ломаченко включили в базу «Миротворца»

Боксеров обвиняют в "отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях, манипуляции общественно значимой информацией и называют противниками независимости украинского православия от контроля России".
РИА Новости 11:08
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Общество

Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть

Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.
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Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями

Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
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Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

Администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» в социальной сети «ВКонтакте» по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны, сообщает 74.ru.
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Спорт

В Cyberpunk 2077 будут внутриигровые покупки — CDPR объяснила, что это значит

В описании Cyberpunk 2077 от рейтингового агентства ESRB указано, что в тайтле будут внутриигровые покупки.
CyberSport.ru 03:53
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На Луне обнаружены масштабные выбросы углерода

Актуальные Новости 09:20
Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Чтобы снять режим самоизоляции в Московской области, нужно убедиться, что распространение коронавируса в регионе остановлено, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24».
Вести ФМ вчера в 15:45
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Технологии

Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом

МИР 24 09:46
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Общество

Аномальная жара ожидается в некоторых регионах России

Как сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогноз касается Уральского федерального округа и Западной Сибири: Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей.
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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Экономика

Пивовары попросили включить их в список системообразующих

Крупнейшие пивоваренные компании России - AB InBev Efes, "Балтика" (Carlsberg) и Heineken - претендуют на места в списке системообразующих предприятий.
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