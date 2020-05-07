Коронавирус
Чемпионат«Фиорентина» объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе
«Фиорентина» на официальном сайте объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе.
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Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области 05 мая в 09:45
Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
РИА Новости вчера в 03:03
Общество
В России может не быть пика распространения коронавируса
Роспотребнадзор сообщил о возможном отсутствии пика распространения коронавируса в России.
9111.ru вчера в 08:54
Происшествия
Основателя проекта «Омбудсмен полиции» обвинили в вымогательстве
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что обвинение предъявлено администратору паблика в социальных сетях, который был задержан сотрудниками полиции по подозрению в вымогательстве денежных средств в крупном размере.
РБК вчера в 17:31
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия вчера в 01:46
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Спорт
Сборная России и команда Европы сыграли вничью на Кубке наций
В первом туре Кубка наций по шахматам сборная России сыграла вничью с командой Европы.
Советский спорт 05 мая в 10:48
Общество
В Новой Москве снесли съёмочную площадку «Дома-2»
Для съёмок шоу власти выделили новый участок.
Говорит Москва 06 мая в 11:57
Общество
Коронавирус нашли в 12 городах и районах Самарской области
На сегодняшний день в Самарской области только два города, где пока на зафиксировано случаев коронавируса.
КТВ-Луч вчера в 13:12
Политика
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском вчера в 15:07
Здоровье
Врач 52-й больницы рассказала о прорывной технологии лечения СOVID-19
Пациенты поступают в клинику в состоянии различной степени тяжести, тактика их лечения ежедневно обсуждается на консилиумах.
Московский Комсомолец вчера в 12:03
Технологии
Определена опасность просмотра порно для работающих на удаленке
Сотрудники компаний, перешедшие на удаленную работу из-за распространения коронавируса, подвергают себя опасности, если используют одно и то же устройство для профессиональных и личных целей.
Lenta.ru вчера в 23:12
Киберспорт
Авторы Disintegration объявили дату релиза шутера
Игра выйдет 16 июня на ПК и консолях. Дату релиза авторы показали в сюжетном трейлере.
CyberSport.ru вчера в 11:11
Общество
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости вчера в 12:46
Армия и оружие
В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение
РИА Новости вчера в 22:04
Общество
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью Пятому каналу рассказал о часто забываемом способе распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 17:24
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в регионах
По прогнозу Романа Вильфанда, жаркая погода сохранится в этих регионах на ближайшие пять дней.
Рифей-Пермь вчера в 02:40
Общество
Масочный режим вводят в Алтайском крае после майских праздников
Масочный режим в Алтайском крае введут после майских праздников – решение об этом принято на заседании оперативного штаба, сообщает официальный сайт региона.
Толк вчера в 21:35
Общество
Андрей Бочаров перед Днём Победы обратился к волгоградцам
Перед священной для всех датой – Днём Победы – Андрей Бочаров обратился ко всем жителям региона.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 05:14
Общество
В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны
REGNUM вчера в 09:26
Происшествия
СК проверит все версии гибели бизнесмена Босова
Российская газета вчера в 09:37
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:31
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru вчера в 14:14
Здоровье
В Курганской области районную больницу закрыли из-за коронавируса
Коммерсантъ Челябинск вчера в 08:40
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
Общество
Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве
В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 956, сообщили в оперативном штабе в четверг, 7 мая.
Известия вчера в 14:44
Общество
СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 20:44