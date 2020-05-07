«Фиорентина» на официальном сайте объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе.

«Фиорентина» объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе

Происшествия Основателя проекта «Омбудсмен полиции» обвинили в вымогательстве В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что обвинение предъявлено администратору паблика в социальных сетях, который был задержан сотрудниками полиции по подозрению в вымогательстве денежных средств в крупном размере. 461

Общество Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 2,3K

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Киберспорт Авторы Disintegration объявили дату релиза шутера Игра выйдет 16 июня на ПК и консолях. Дату релиза авторы показали в сюжетном трейлере.

Общество В Петербурге введут обязательный масочный режим Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин. 1,2K

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Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 53

Общество Масочный режим вводят в Алтайском крае после майских праздников Масочный режим в Алтайском крае введут после майских праздников – решение об этом принято на заседании оперативного штаба, сообщает официальный сайт региона. 24

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