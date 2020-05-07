Коронавирус

ЧемпионатЧемпионат«Фиорентина» объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе

«Фиорентина» на официальном сайте объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе.
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«Фиорентина» объявила о шести новых случаях заражения коронавирусом

Metaratingsвчера в 14:35

«Фиорентина» объявила о шести случаях заражения коронавирусом в клубе

Чемпионатвчера в 12:58

В «Фиорентине» 6 человек заразились коронавирусом

Sport.ruвчера в 13:44

«Фиорентина» сообщила о шести новых случаях заражения коронавирусом

Матч ТВвчера в 13:38

«Фиорентина» объявила о шести зараженных коронавирусом в клубе

Soccer.ruвчера в 13:20

В «Сампдории» три новых случая заражения коронавирусом

Спорт-Экспрессвчера в 15:02

«Фиорентина» объявила о 6 новых случаях заражения коронавирусом в клубе

Sport24.ruвчера в 12:48
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
439
Здоровье

Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области 05 мая в 09:45
307
Происшествия

В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

РИА Новости вчера в 03:03
2,4K
Общество

В России может не быть пика распространения коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о возможном отсутствии пика распространения коронавируса в России.
9111.ru вчера в 08:54
146
Происшествия

Основателя проекта «Омбудсмен полиции» обвинили в вымогательстве

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что обвинение предъявлено администратору паблика в социальных сетях, который был задержан сотрудниками полиции по подозрению в вымогательстве денежных средств в крупном размере.
РБК вчера в 17:31
461
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия вчера в 01:46
2,5K
Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
35
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
2,3K
Спорт

Сборная России и команда Европы сыграли вничью на Кубке наций

В первом туре Кубка наций по шахматам сборная России сыграла вничью с командой Европы.
Советский спорт 05 мая в 10:48
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Общество

В Новой Москве снесли съёмочную площадку «Дома-2»

Для съёмок шоу власти выделили новый участок.
Говорит Москва 06 мая в 11:57
552
Общество

Коронавирус нашли в 12 городах и районах Самарской области

На сегодняшний день в Самарской области только два города, где пока на зафиксировано случаев коронавируса.
КТВ-Луч вчера в 13:12
52
Политика

КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском вчера в 15:07
71
Здоровье

Врач 52-й больницы рассказала о прорывной технологии лечения СOVID-19

Пациенты поступают в клинику в состоянии различной степени тяжести, тактика их лечения ежедневно обсуждается на консилиумах.
Московский Комсомолец вчера в 12:03
Технологии

Определена опасность просмотра порно для работающих на удаленке

Сотрудники компаний, перешедшие на удаленную работу из-за распространения коронавируса, подвергают себя опасности, если используют одно и то же устройство для профессиональных и личных целей.
Lenta.ru вчера в 23:12
Киберспорт

Авторы Disintegration объявили дату релиза шутера

Игра выйдет 16 июня на ПК и консолях. Дату релиза авторы показали в сюжетном трейлере.
CyberSport.ru вчера в 11:11
Общество

В Петербурге введут обязательный масочный режим

Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости вчера в 12:46
1,2K
Армия и оружие

В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение

РИА Новости вчера в 22:04
34
Общество

Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью Пятому каналу рассказал о часто забываемом способе распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 17:24
11
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
53
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в регионах

По прогнозу Романа Вильфанда, жаркая погода сохранится в этих регионах на ближайшие пять дней.
Рифей-Пермь вчера в 02:40
65
Общество

Масочный режим вводят в Алтайском крае после майских праздников

Масочный режим в Алтайском крае введут после майских праздников – решение об этом принято на заседании оперативного штаба, сообщает официальный сайт региона.
Толк вчера в 21:35
24
Общество

Андрей Бочаров перед Днём Победы обратился к волгоградцам

Перед священной для всех датой – Днём Победы – Андрей Бочаров обратился ко всем жителям региона.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 05:14
60
Общество

В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны

REGNUM вчера в 09:26
125
Происшествия

СК проверит все версии гибели бизнесмена Босова

Российская газета вчера в 09:37
12
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:31
4,8K
Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru вчера в 14:14
1,1K
Здоровье

В Курганской области районную больницу закрыли из-за коронавируса

Коммерсантъ Челябинск вчера в 08:40
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
1,8K
Общество

Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве

В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 956, сообщили в оперативном штабе в четверг, 7 мая.
Известия вчера в 14:44
455
Общество

СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая

Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 20:44
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