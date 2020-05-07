«Фиорентина» сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в клубе. Клуб сообщает, что речь идет о шести зараженных: трех футболистах и еще трех сотрудниках. COVID-19 был выявлен у них в результате проверки, проведенной вечером в среду.

Экономика Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов. 1,1K

Фигурное катание Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 8

Экономика Российским регионам предсказали тяжелейшие проблемы в XXI веке Аналитики международного рейтингового агентства S&P в своем прогнозе (есть в распоряжении «Ленты.ру») предсказали российским регионам тяжелейшие бюджетные проблемы с начала XXI века. 19

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2,4K

Общество В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин. 507

Технологии DJI представила Matrice 300 RTK: новый эталон промышленных дронов Хотя китайская DJI известна широкой публике прежде всего благодаря своим потребительским дронам серий Phantom, Mavic или Inspire, для самой компании куда важнее рынок промышленных решений вроде сельскохозяйственных Argos или универсальных Matrice.

Армия и оружие На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.

Общество Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля. 67

Политика Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года. 19

Политика Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, ответил, что до окончания введенного ранее срока еще есть время. 30

Общество Собянин объяснил введение «масочного» режима в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил в эфире телеканала "Россия 1", почему потребовалось введение дополнительных мер в общественном транспорте в виде обязательно ношения масок. 19

Общество Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова. 13

Общество В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом "В Москве скончался 51 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба. 413

Общество В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации. 385

Здоровье Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус. 49

Армия и оружие Французские военные показали испытания атомной подлодки нового типа Французская Гендирекция по вооружению опубликовала в Сети видео ролик, на котором показаны ходовые испытания новой многоцелевой подлодки с атомной силовой установкой под названием «Сюффрен». 10

Энергетика «Газпром» продолжит транзит через Польшу Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год). 16

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство. 846