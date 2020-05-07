«Фиорентина» сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в клубе. Клуб сообщает, что речь идет о шести зараженных: трех футболистах и еще трех сотрудниках. COVID-19 был выявлен у них в результате проверки, проведенной вечером в среду.

Политика МИД Чехии прокомментировал усиление безопасности в посольстве в Москве Усиление мер безопасности в чешском посольстве в Москве является долговременным приоритетом Праги и не связано с текущими событиями в отношениях двух стран, заявила представитель МИД Чехии Зузана Штихова. 1,3K

Армия и оружие ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера. 12

Шоу-бизнес Папарацци запечатлели Ким Кардашьян в бикини без фотошопа Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая регулярно выкладывает в Instagram фотографии в бикини и множество раз обвиняемая подписчиками за употребление фотошопа, попала в объектив камер папарацци так, как она выглядит на самом деле. 1

Политика Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили Грузия отозвала посла из Киева для консультаций после назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины, заявил глава МИД Давид Залкалиани.

Армия и оружие Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.

Политика Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо. 70

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 1,1K

Технологии Хакеры завели страничку на WordPress По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс. 1

Происшествия COVID-19 выявили у 120 сотрудников ВТБ В группе ВТБ подтверждены 120 случаев заражения коронавирусом у сотрудников банка, заявил журналистам член правления компании Дмитрий Пьянов.

Политика Экс-дипломат рассказал о планах Гитлера по геноциду народов СССР Планы нацистского руководства Германии о геноциде и уничтожении целых народов касались прежде всего СССР, заявил в интервью РИА Новости немецкий дипломат, бывший заведующий международным отделом ЦК правящей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и член совета старейшин левой партии "LINKE" в ФРГ Бруно Малов.

Политика Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа. 2

Общество Переболевшие коронавирусом москвичи могут стать волонтерами Москвичи, переболевшие коронавирусом, могут стать волонтерами и помогать лечащимся на дому пациентам, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову. 28

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 190

Происшествия В Хакасии коронавирус выявили ещё у 15 человек Абакан, 8 мая 2020, 07:12 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 8 мая в республиканском правительстве. 42

Общество В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса. 3

Экономика Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. 8,7K

Финансы Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14% В I квартале 2020 года группа ВТБ снизила чистую прибыль по МСФО на 14% в годовом выражении, до 39,8 млрд рублей.

Общество Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается» Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России. 1,8K

Экономика Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета В call-центрах Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Райффайзенбанка, МКБ, «Юникредит» и Росбанка корреспонденту РБК пояснили, что новый клиент может открыть счет только в отделении банка или заказав на сайте карту, которую привезет курьер, и он же проведет идентификацию. 34

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 69