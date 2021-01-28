Фирма российского миллиардера продала квартир в Манхэттене почти на $1 млрд
Строительная фирма «Абсолют» российского миллиардера Александра Светакова за время работы в Манхэттене (престижный район Нью-Йорка) продала там квартир почти на $1 млрд. Об этом сообщил Forbes.В источнике
С чего всё началось
Застройщик возвёл в Манхэттене семь жилых комплексов общей площадью 87 000 кв. м. Средняя стоимость 1 кв. м в этих проектах составляет $21 000, рассказал
Светаков.
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