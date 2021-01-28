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Секрет фирмы
Секрет фирмы

Фирма российского миллиардера продала квартир в Манхэттене почти на $1 млрд

Строительная фирма «Абсолют» российского миллиардера Александра Светакова за время работы в Манхэттене (престижный район Нью-Йорка) продала там квартир почти на $1 млрд. Об этом сообщил Forbes.В источнике
SM News
Экономика сегодня
ФАН
ПРАЙМ
FBM.ru
ПолитРоссия
Lenta.ru
С чего всё началось
Застройщик возвёл в Манхэттене семь жилых комплексов общей площадью 87 000 кв. м. Средняя стоимость 1 кв. м в этих проектах составляет $21 000, рассказал
 Светаков.
Секрет фирмы28 января в 08:45
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ФАН

Российский миллиардер построил на Манхэттене семь жилых комплексов

ФАНвчера в 12:51
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Российский миллиардер построил квартир в Нью-Йорке почти на миллиард долл

SM Newsвчера в 08:59
Lenta.ru

Российский миллиардер построил квартир в Нью-Йорке почти на миллиард долларов

Lenta.ru28 января в 08:58
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Миллиардер Светаков потратит $500 млн на застройку Бадаевского пивзавода

Компаниявчера в 00:10
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Российский бизнесмен потратил сотни миллионов долларов на квартиры в США

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Фирма российского миллиардера продала квартир в Манхэттене почти на $1 млрд

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Журналистская правда

Миллиардер продал квартиры на Манхэттене на $900 млн

Журналистская правда28 января в 08:10

МВД доработало проект о приостановке действия диагностических карт неисправных автомобилей

МВД доработало законопроект, позволяющий Госавтоинспекции приостанавливать действие диагностических карт неисправных автомобилей и изымать свидетельства о регистрации транспортных средств.
ТАСС28 января в 13:55

СК возбудил дело о мошенничестве против «спонсора ФБК»

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело против «спонсора Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Александра Хоменко по статье о мошенничестве, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости02:25