Строительная фирма «Абсолют» российского миллиардера Александра Светакова за время работы в Манхэттене (престижный район Нью-Йорка) продала там квартир почти на $1 млрд. Об этом сообщил Forbes.

С чего всё началось Застройщик возвёл в Манхэттене семь жилых комплексов общей площадью 87 000 кв. м. Средняя стоимость 1 кв. м в этих проектах составляет $21 000, рассказал Светаков. Секрет фирмы 28 января в 08:45