Общество
РБКФирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями
Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 23:26, Ашберн
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском 14:55
Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
Ранее "Царьград" публиковал анализ китайского издания Sohu, которое изучило показания свидетелей в деле MH17.
Народные новости вчера в 14:13
Общество
Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa 16:15
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
Футбол
Глава «Зенита» рассказала об амбициях клуба стать лучшим в Европе
Глава петербургского "Зенита" Елена Илюхина рассказала об амбициях клуба стать лучшим в Европе.
Газета.Ru 13:28
Политика
Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»
Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru 23:11
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия 20:35
Общество
Врач предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
Врач-иммунолог Яков Беркун предостерег от поспешного запуска вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 20:59
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
REGNUM 22:50
Происшествия
Дым лесных пожаров окутал Якутск
Дым лесных пожаров окутал Якутск, отчётливо чувствуется запах гари.
SakhaNews 22:55
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
Происшествия
Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном
В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
Вести.Ru 19:40
Экономика
Зарплаты россиян выросли на 3–4%
За первое полугодие 2020-го зарплаты россиян увеличились на 3–4% по сравнению с прошлым годом. При этом темпы роста замедлились в два раза.
Известия 18:45
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС вчера в 12:28
Киберспорт
Twitch разыграет $100 тысяч на турнире по Rocket Arena
Компания Twitch проведет первый турнир по шутеру Rocket Arena. Призовой фонд чемпионата составит $100 тыс.
CyberSport.ru 16:25
Шоу-бизнес
Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта
Российский продюсер Максим Фадеев рассказал о виде спорта, занятие которым позволит быстро избавиться от лишнего веса.
OAnews вчера в 23:26
Хоккей
Панарин номинирован на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин номинирован на «Тед Линдсей Эворд» — приз самому лучшему игроку сезона по версии самих хоккеистов.
News.ru 11:25
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Общество
Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании
Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами.
РАПСИ 10:18
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Происшествия
Буйного прокурора обвинили в насилии
Раскаиваясь, господин Мыльников рассчитывает на условный срок, а с учетом былых заслуг (он являлся почетным работником Генпрокуратуры) и вовсе может отделаться штрафом.
Коммерсантъ 10:34
Здоровье
В Хакасии коронавирус выявлен у 2415 человек
Всего в Хакасии по состоянию на 14 июля коронавирус выявлен у 2415 человек.
REGNUM вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи.
iReactor вчера в 10:31
Политика
Ремчуков считает, что в 2024 году Путин не пойдет на новый срок
Последней в США называют президента, который досиживает свой срок, не надеясь, что его мандат будет в будущем продлен.
ИнфоСМИ 11:10
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38