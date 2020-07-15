Общество

РБКРБКФирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями

Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах.
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Google обвинили в слежке за пользователями

РИА Новости19:28

Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями

РБК21:09

На Google подали в суд из-за невидимой слежки за владельцами аккаунтов

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Коммерсантъ21:52

Reuters: юридическая фирма в США подала в суд на Google из-за сбора личных данных

ТАСС18:47
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