Экономика
ФАНФирма юриста ФБК финансирует подконтрольные Навальному организации
Компания торгует мерчем, а деньги от продажи идут в копилку фонда, однако интересным представляется другой факт. Как сообщает RT, в 2019 году Замятин 16 раз вносил на счета «Страны приливов» разные суммы денег. Всего соратник Навального перечислил 8,6 миллиона рублей.
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с чего всё началось
Коммерческая структура штатного юриста Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального тратит миллионы на пожертвования подконтрольным организациям. Речь идёт о торгующем мерчем фонда ООО «Страна приливов», финансовую документацию которого изучил RT.RT на русском04:00
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Ремесло о расследовании RT: ФБК отмывает деньги через фирмы-прокладки сотрудников
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