Коммерческая структура штатного юриста Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального тратит миллионы на пожертвования подконтрольным организациям. Речь идёт о торгующем мерчем фонда ООО «Страна приливов», финансовую документацию которого изучил RT.

с чего всё началось

Компания торгует мерчем, а деньги от продажи идут в копилку фонда, однако интересным представляется другой факт. Как сообщает RT, в 2019 году Замятин 16 раз вносил на счета «Страны приливов» разные суммы денег. Всего соратник Навального перечислил 8,6 миллиона рублей.

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