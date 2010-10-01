Экономика

ФАНФАНФирма юриста ФБК финансирует подконтрольные Навальному организации

Компания торгует мерчем, а деньги от продажи идут в копилку фонда, однако интересным представляется другой факт. Как сообщает RT, в 2019 году Замятин 16 раз вносил на счета «Страны приливов» разные суммы денег. Всего соратник Навального перечислил 8,6 миллиона рублей.
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с чего всё началось

Как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации

Коммерческая структура штатного юриста Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального тратит миллионы на пожертвования подконтрольным организациям. Речь идёт о торгующем мерчем фонда ООО «Страна приливов», финансовую документацию которого изучил RT.
RT на русском04:00

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В RT рассказали, как ФБК финансирует подконтрольные Навальному организации

БИЗНЕС Online11:16

Ремесло о расследовании RT: ФБК отмывает деньги через фирмы-прокладки сотрудников

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Как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные компании

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Миллионы из воздуха. Откуда у ФБК появился второй бюджет

Царьград08:19

Фирма юриста ФБК финансирует подконтрольные Навальному организации

ФАН08:07

СМИ: компания юриста ФБК финансирует подконтрольные организации

Телеканал 360°09:38

Как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации

RT на русском04:00
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Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

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РИА Новости вчера в 15:04
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Прокуратура Москвы: Ефремов был в состоянии наркотического опьянения

REGNUM 12:21
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Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam

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АБН 02:46
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Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
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Экономика

Недельная инфляция в России замедлилась до нуля

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ТАСС 12:01
Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
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Кино

Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel

Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel.
Lenta.ru 11:21
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Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

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Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
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Транспорт

Пробки в Москве достигли девяти баллов

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Авто

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Новый внедорожник поднебесного концерна Haval получит оригинальное "имя" - Da gou, что в переводе с китайского означает "большая собака".
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Стали известны условия московского "Локомотива" по продаже нападающего сборной России Федора Смолова в испанскую "Сельту".
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Игры

Sony запатентовала обновлённый интерфейс консоли

Документ посвящён обновлённому пользовательскому интерфейсу (UI) консоли, который схож с тем, что сейчас используется в PlayStation 4.
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Кино

Disney обновил расписание премьер в России на 2020 год

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Авто

«Автокод» назвал главные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
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Кино

Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

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Общество

Врачам в Петербурге помогут с улучшением жилищных условий

Медицинские работники Петербурга, проживающие в коммунальных или отдельных квартирах, получат дополнительную поддержку для улучшения жилищных условий.
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Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
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Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

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Работающие 1 июля получат повышенную оплату

На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.
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Ученые обнаружили похожую на Землю экзопланету

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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
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Смартфон Samsung Galaxy Note20 не получит изогнутый дисплей

Согласно новой информации, Samsung внесет изменения в дизайн грядущего смартфона Galaxy Note 20.
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Экономика

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Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
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К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками

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Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
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Происшествия

В Новой Москве обрушился автомобильный мост

Автомобильный мост через реку Незнайка обрушился в Новой Москве в результате подтопления.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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