Коммерческая структура штатного юриста Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального тратит миллионы на пожертвования подконтрольным организациям. Речь идёт о торгующем мерчем фонда ООО «Страна приливов», финансовую документацию которого изучил RT.

с чего всё началось

Как выяснил RT, юрист ФБК и владелец «Страны приливов» Евгений Замятин в 2019 году внёс на счёт компании 8,6 млн рублей. Эксперты не исключают, что это могут быть обналиченные ФБК биткоины.

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