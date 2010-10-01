Экономика

RT на русскомRT на русскомКак фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации

Как выяснил RT, юрист ФБК и владелец «Страны приливов» Евгений Замятин в 2019 году внёс на счёт компании 8,6 млн рублей. Эксперты не исключают, что это могут быть обналиченные ФБК биткоины.
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с чего всё началось

Как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации

Коммерческая структура штатного юриста Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального тратит миллионы на пожертвования подконтрольным организациям. Речь идёт о торгующем мерчем фонда ООО «Страна приливов», финансовую документацию которого изучил RT.
RT на русском04:00

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Ремесло о расследовании RT: ФБК отмывает деньги через фирмы-прокладки сотрудников

Народные новости10:45

СМИ: компания юриста ФБК финансирует подконтрольные организации

Телеканал 360°09:38

Как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации

RT на русском04:00

Фирма юриста ФБК финансирует подконтрольные Навальному организации

ФАН08:07

Расследование RT показало, как частные фирмы сотрудников формируют «второй» бюджет ФБК

iReactor07:50

Как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные компании

Время Н04:40

Миллионы из воздуха. Откуда у ФБК появился второй бюджет

Царьград08:19
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Происшествия

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест после смертельного ДТП

Kazanfirst.ru вчера в 14:49
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Происшествия

Суд оправдал владельца пристани по делу о гибели 11 человек на Волге

RT на русском 10:43
Футбол

«Матч ТВ» бесплатно покажет все матчи 23-го тура чемпионата России

Телеканал «Матч ТВ» принял решение о бесплатном показе всех матчей 23-го тура российской Премьер-Лиги.
Metaratings 09:44
Экономика

Потанин оценил масштаб разлива топлива в Норильске словами «такой вал»

РБК 10:37
Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
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Футбол

«Бавария» представила новую домашнюю форму

Мюнхенская "Бавария" представила новую домашнюю форму. Соответствующий пост опубликовала клубная пресс-служба в Twitter.
Газета.Ru 05:03
Космос

Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету

Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна 08 июня в 06:53
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Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
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Происшествия

Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
Газета.Ru 06:29
246
Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
8
Космос

Для уничтожения космического мусора разрабатывают спутник в Японии

Японские учёные намерены разработать космический спутник, который будет при помощи лазера уничтожать мелкие обломки от ступней ракет и другой мусор на околоземной орбите.
Live24 07 июня в 05:31
Наука

Найден носорогий дракон, которого не видели 130 лет

Получившая в 1933 году название Harpesaurus modiglianii ящерица не встречалась никому на протяжении 130 лет.
Популярная механика вчера в 11:47
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Политика

Путин разобрал бумаги во время совещания

Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию сферы IT и связи занялся разбором бумаг на своем столе.
Lenta.ru 09:50
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Спорт

Экологи отбросили лыжные гонки и биатлон на 20 лет назад

Запрет фторсодержащей продукции для смазки лыж, синхронно наложенный Советом Международной лыжной федерации и Международным союзом биатлонистов, отбросит лыжные гонки и биатлон на 20 лет назад, заявил сервисмен сборной России по биатлону Илья Ямбаев, 10 июня сообщает Спорт-Экспресс.
ИА Красная Весна 10:53
Происшествия

В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
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Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
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Транспорт

РЖД прокомментировали ситуацию с поставками сырья на комбинат «Русала»

Запасов сырья на Ачинском глиноземном комбинате «Русала» достаточно для его бесперебойной работы в течение 5-7 дней, сообщили в пресс-службе РЖД со ссылкой на данные компании «Русал».
Rambler News Service 09:55
Происшествия

В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
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Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
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Происшествия

Жириновский попросил для Ефремова строгого наказания

JustMedia 01:07
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Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя

На одном из рынков Симферополя ФСБ предотвратила теракт, который готовили поддерживаемые украинскими радикалами пять граждан РФ.
Российская газета 07:59
1,3K
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

РИА Новости вчера в 15:04
1,2K
Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
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Общество

В России появится глобальная сеть из морских и воздушных беспилотников

Planet Today 07:35
4
Происшествия

Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило 4,5 тысячи

Общее число заболевших коронавирусом в крае достигло 4 574 человек.
ЮГ Times вчера в 04:28
1,5K
Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Lenta.ru 08:02
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Авто

«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю

Автоновости дня 08:16
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Армия и оружие

Польша делает себя мишенью, добиваясь размещения ядерного оружия

Evo-rus.com 06:06
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Политика

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
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Общество

В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве

Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
РБК 08:14
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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