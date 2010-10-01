Экономика
RT на русскомКак фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации
Как выяснил RT, юрист ФБК и владелец «Страны приливов» Евгений Замятин в 2019 году внёс на счёт компании 8,6 млн рублей. Эксперты не исключают, что это могут быть обналиченные ФБК биткоины.
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с чего всё началось
Коммерческая структура штатного юриста Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального тратит миллионы на пожертвования подконтрольным организациям. Речь идёт о торгующем мерчем фонда ООО «Страна приливов», финансовую документацию которого изучил RT.RT на русском04:00
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Ремесло о расследовании RT: ФБК отмывает деньги через фирмы-прокладки сотрудников
Народные новости10:45
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Metaratings 09:44
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Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
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Мюнхенская "Бавария" представила новую домашнюю форму. Соответствующий пост опубликовала клубная пресс-служба в Twitter.
Газета.Ru 05:03
Космос
Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету
Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
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RT на русском 09:28
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Газета.Ru 06:29
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
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ФАН 10:52
Космос
Для уничтожения космического мусора разрабатывают спутник в Японии
Японские учёные намерены разработать космический спутник, который будет при помощи лазера уничтожать мелкие обломки от ступней ракет и другой мусор на околоземной орбите.
Live24 07 июня в 05:31
Наука
Найден носорогий дракон, которого не видели 130 лет
Получившая в 1933 году название Harpesaurus modiglianii ящерица не встречалась никому на протяжении 130 лет.
Популярная механика вчера в 11:47
Политика
Путин разобрал бумаги во время совещания
Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию сферы IT и связи занялся разбором бумаг на своем столе.
Lenta.ru 09:50
Спорт
Экологи отбросили лыжные гонки и биатлон на 20 лет назад
Запрет фторсодержащей продукции для смазки лыж, синхронно наложенный Советом Международной лыжной федерации и Международным союзом биатлонистов, отбросит лыжные гонки и биатлон на 20 лет назад, заявил сервисмен сборной России по биатлону Илья Ямбаев, 10 июня сообщает Спорт-Экспресс.
ИА Красная Весна 10:53
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Транспорт
РЖД прокомментировали ситуацию с поставками сырья на комбинат «Русала»
Запасов сырья на Ачинском глиноземном комбинате «Русала» достаточно для его бесперебойной работы в течение 5-7 дней, сообщили в пресс-службе РЖД со ссылкой на данные компании «Русал».
Rambler News Service 09:55
Происшествия
В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных
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РБК вчера в 11:05
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя
На одном из рынков Симферополя ФСБ предотвратила теракт, который готовили поддерживаемые украинскими радикалами пять граждан РФ.
Российская газета 07:59
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
РИА Новости вчера в 15:04
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
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Происшествия
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Общее число заболевших коронавирусом в крае достигло 4 574 человек.
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«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю
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Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве
Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
РБК 08:14