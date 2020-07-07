Энергетика
ИнтерфаксЦена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности
Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России. Эта цена оказывается ниже цены безубыточности поставок российского газа в Европу.
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Политика
Журналиста Ивана Сафронова обвинили в госизмене. Главное
7 июля в Москве был задержан бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов.
Коммерсантъ вчера в 08:15
Происшествия
Глава липецкого дорожного агентства покинул пост на фоне дела о взятке
Александру Павленко и Андрею Яицкому грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до 60-кратной суммы взятки.
Агентство Бизнес Информации 04:04
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Происшествия
В Перми журналиста задержали на пикете в поддержку Ивана Сафронова
Иван Сафронов свою вину отрицает. Днем 7 июля у здания ФСБ начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова. Полиция задержала более 20 человек.
Коммерсантъ 04:59
Автоспорт
Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
Футбол
Московский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректора
Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».
РИАМО вчера в 09:38
Армия и оружие
The National Interest: США потребуются колоссальные средства для защиты от гиперзвукового оружия РФ
США потребуются колоссальные средства для защиты от новейшего гиперзвукового оружия РФ.
Актуальные Новости 04:34
Общество
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских
В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
Происшествия
Туристы забили тюленя ради эффектных снимков и попали на видео
В Казахстане туристы забили тюленя ради эффектных снимков.
Lenta.ru вчера в 15:48
Политика
Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из «Папиных дочек»
Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из сериала "Папины дочки" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 11:53
Гаджеты
Подробнее о процессорах AMD Ryzen 4000 — кто есть кто
CPU AMD Ryzen 4000 для десктопов Это чипы четвёртого поколения с архитектурой Zen 3, которые относятся к линейке Vermeer.
Игромания.ру 04:21
Происшествия
В Луганской области к тушению лесных пожаров привлекли авиацию
Авиацию привлекли к тушению лесных пожаров в Луганской области Украины, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Наука
Организм может уничтожить коронавирус до выработки антител
Evo-rus.com вчера в 02:44
Космос
Netflix выпустила тизер фантастического сериала о путешествии на Марс
ИА Красная Весна 02:34
Здоровье
Доктор Мясников рассказал об устаревших правилах ЗОЖ
Врач и телеведущий Александр Мясников развеял несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни.
АБН 04:54
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Здоровье
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском 06 июля в 22:10
Футбол
Кокорин сможет сыграть за «Сочи» против «Зенита»
Российский нападающий Александр Кокорин сможет сыграть за "Сочи" в матче чемпионата России против "Зенита", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 17:35
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 06 июля в 05:07
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
REGNUM 06 июля в 08:30
Общество
Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва 06 июля в 12:27
Общество
Защита Сафронова отказалась давать подписку о неразглашении
Защита подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил в среду его адвокат Иван Павлов.
Взгляд.ру 04:02
Здоровье
Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
RT на русском 02:09
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00