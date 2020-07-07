Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксЦена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности

Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России. Эта цена оказывается ниже цены безубыточности поставок российского газа в Европу.
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Цена экспорта Газпрома в мае упала ниже уровня рентабельности

Взгляд.рувчера в 06:06

Экспортная цена «Газпрома» упала ниже $100 за 1 тыс. куб. м

РБКвчера в 12:13

Доходы «Газпрома» от поставок за рубеж упали в два раза

Lenta.ruвчера в 06:53

Доходы «Газпрома» от экспорта газа сократились вдвое

Фонтанка.Рувчера в 06:23

Fitch: цена экспорта российского газа упала ниже безубыточности

ТАССвчера в 13:01

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь–май упали на 53%

Коммерсантъвчера в 05:51

Цена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности

Интерфаксвчера в 05:13
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Политика

Журналиста Ивана Сафронова обвинили в госизмене. Главное

7 июля в Москве был задержан бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов.
Коммерсантъ вчера в 08:15
3
Политика

Захарова назвала данные о ее назначении послом в другой стране фейками

РИА Новости 04:01
3
Происшествия

Глава липецкого дорожного агентства покинул пост на фоне дела о взятке

Александру Павленко и Андрею Яицкому грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до 60-кратной суммы взятки.
Агентство Бизнес Информации 04:04
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
3,1K
Происшествия

В Перми журналиста задержали на пикете в поддержку Ивана Сафронова

Иван Сафронов свою вину отрицает. Днем 7 июля у здания ФСБ начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова. Полиция задержала более 20 человек.
Коммерсантъ 04:59
1
Автоспорт

Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
47
Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

РБК 03:48
8
Футбол

Московский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректора

Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».
РИАМО вчера в 09:38
1
Армия и оружие

The National Interest: США потребуются колоссальные средства для защиты от гиперзвукового оружия РФ

США потребуются колоссальные средства для защиты от новейшего гиперзвукового оружия РФ.
Актуальные Новости 04:34
Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
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Происшествия

Туристы забили тюленя ради эффектных снимков и попали на видео

В Казахстане туристы забили тюленя ради эффектных снимков.
Lenta.ru вчера в 15:48
9
Политика

Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:42
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Шоу-бизнес

Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из «Папиных дочек»

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из сериала "Папины дочки" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 11:53
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Гаджеты

Подробнее о процессорах AMD Ryzen 4000 — кто есть кто

CPU AMD Ryzen 4000 для десктопов Это чипы четвёртого поколения с архитектурой Zen 3, которые относятся к линейке Vermeer.
Игромания.ру 04:21
Происшествия

В Луганской области к тушению лесных пожаров привлекли авиацию

Авиацию привлекли к тушению лесных пожаров в Луганской области Украины, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Наука

Организм может уничтожить коронавирус до выработки антител

Evo-rus.com вчера в 02:44
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Космос

Netflix выпустила тизер фантастического сериала о путешествии на Марс

ИА Красная Весна 02:34
1
Здоровье

Доктор Мясников рассказал об устаревших правилах ЗОЖ

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни.
АБН 04:54
12
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
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Здоровье

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском 06 июля в 22:10
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Футбол

Кокорин сможет сыграть за «Сочи» против «Зенита»

Российский нападающий Александр Кокорин сможет сыграть за "Сочи" в матче чемпионата России против "Зенита", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 17:35
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
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Финансы

Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 06 июля в 05:07
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Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

REGNUM 06 июля в 08:30
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Общество

Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
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Здоровье

Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи

Вечерняя Москва 06 июля в 12:27
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Общество

Защита Сафронова отказалась давать подписку о неразглашении

Защита подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил в среду его адвокат Иван Павлов.
Взгляд.ру 04:02
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Здоровье

Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
RT на русском 02:09
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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