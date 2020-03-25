Коронавирус

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Распространение коронавируса и падение цен на нефть негативно влияют на банки в России и соседних странах и могут привести к снижению их рейтингов, говорится в комментарии Fitch. Рейтинговое агентство изменило прогноз по банковскому сектору в России со «стабильного» на «негативный».
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Fitch изменил прогноз по банковскому сектору России на «негативный»

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