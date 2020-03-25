Коронавирус

РБКРБКFitch изменил прогноз по банковскому сектору России на «негативный»

Распространение коронавируса и падение цен на нефть негативно влияют на банки в России и соседних странах и могут привести к снижению их рейтингов, говорится в комментарии Fitch. Рейтинговое агентство изменило прогноз по банковскому сектору в России со «стабильного» на «негативный».
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Fitch изменило прогноз банковского сектора России на «негативный»

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Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»

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Fitch ухудшило прогноз по банковскому сектору России до негативного

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Агентство Fitch сменило прогноз для российских банков на «негативный» из-за коронавируса и цен на нефть

Фонтанка.Рувчера в 10:10
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Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
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Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
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Россиянам рассказали, как избежать заражения коронавирусом в магазине

В сети появилась информация, опубликованная Роскачеством, в котором россиянам рассказали о том, как избежать заражения коронавирусом во время совершения покупок в магазине.
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Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет.
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что запланированный на 22 апреля выходной для всероссийского голосования отменяется из-за переноса, пишет РИА "Новости".
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Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
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Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у троих жителей Челябинской области, еще у троих COVID-19 выявили первичные тесты, сообщает в четверг региональный минздрав.
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Полицейские прокомментировали сообщение об облавах на родителей

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Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
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ЦБ рекомендовал ограничить прием и выдачу наличных в банкоматах

ЦБ рекомендовал ограничить прием и выдачу наличных в банкоматах Центробанк направил банкам письмо с рекомендациями по работе в условиях угрозы распространения коронавируса.
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Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
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Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
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Песков прокомментировал возможность отмены парада 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены парада к 75-летию победы в Великой Отечественной войне 9 мая в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля - с сохранением зарплаты.
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Доктор Мясников рассказал о лекарствах от коронавируса

Главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале озвучил те лекарства, которые могут использоваться при коронавирусе.
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