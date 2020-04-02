Коронавирус

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Fitch» изменил прогноз по росту мировой экономики

Уже в 2020 году мировое ВВП может снизиться на 1,9%. Такое заявление сделали аналитики рейтингового агентства «Fitch» в четверг, 2 апреля. В прошлом докладе эксперты «Fitch» ожидали роста глобальной экономики на 1,3%. По мнению аналитиков, экономики развитых стран в целом замедлятся в пределах 3-4%.
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