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Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Общество В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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Здоровье Описан сценарий распространения коронавируса в России Эксперт отметил, что в России вряд ли будет такое распространение коронавируса, как в Западной Европе.

Спорт Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного спортсмена обнаружили коронавирус.

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Технологии YouTube разрабатывает собственный аналог TikTok YouTube собирается запустить собственную платформу для создания коротких видео с музыкой, который будет называться Shorts, сообщает портал The Information.

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Экономика Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным В США каждый взрослый американец гарантированно получит по $1,2 тыс. и $500 на ребенка, пособия по безработице увеличены на $600 в неделю на четыре месяца, также на такую помощь могут рассчитывать и фрилансеры.

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