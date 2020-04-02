Коронавирус
ГЛАС.RU«Fitch» изменил прогноз по росту мировой экономики
Уже в 2020 году мировое ВВП может снизиться на 1,9%. Такое заявление сделали аналитики рейтингового агентства «Fitch» в четверг, 2 апреля. В прошлом докладе эксперты «Fitch» ожидали роста глобальной экономики на 1,3%. По мнению аналитиков, экономики развитых стран в целом замедлятся в пределах 3-4%.
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Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
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Госдеп США заявил о покупке доставленного Россией медоборудования
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За сутки в России ушли в отставку 3 губернатора
В России за последние сутки в отставку ушли 3 губернатора.
Происшествия
В Одессе задержали разыскиваемого в России «вора в законе»
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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
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Эксперт отметил, что в России вряд ли будет такое распространение коронавируса, как в Западной Европе.
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Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов
Курс российской валюты заметно укрепился на фоне резкого роста цен на нефть в четверг, следует из данных Московской биржи.
Общество
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Авто
Toyota в России подняла цены на автомобили
Больше всего подорожал внедорожник Land Cruiser 200 в базовой комплектации. Toyota подняла цены на автомобили на российском рынке.
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Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что американские власти снимут санкции с дочерних компаний "Роснефти" после продажи ее активов в Боливарианской Республике, если они действительно больше не будут работать в стране.
Технологии
YouTube разрабатывает собственный аналог TikTok
YouTube собирается запустить собственную платформу для создания коротких видео с музыкой, который будет называться Shorts, сообщает портал The Information.
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ГИБДД и Минпромторг облегчат автомобилистам жизнь
Пандемия коронавируса и экономический кризис привели к переносу закона о фотофиксации техосмотра, отмене одного из штрафов ГИБДД и расширению мер поддержки автопрома от Минпромторга РФ.
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Создатель Дома-2 рассказал Собчак о феномене Бузовой
Российский телеведущий, режиссер и автор популярного шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров стал новым героем выпуска на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".
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Для пассажиров из Москвы продлили карантин на Сахалине
В Сахалинской области из-за угрозы распространения коронавируса прибывших 19 марта пассажиров из Москвы оставят на карантине дольше обычного.
Здоровье
Названа наибольшая опасность для распространения коронавируса в России
Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники».
Экономика
Потанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году
Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках, сообщил 2 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к совету директоров компании.
Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
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Пикап Isuzu D-Max получил спецверсию в России
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Новокузнецкий роддом переоборудовали под коронавирусных пациентов
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Политика
Командира зараженного американского авианосца сняли с должности
Экономика
Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным
В США каждый взрослый американец гарантированно получит по $1,2 тыс. и $500 на ребенка, пособия по безработице увеличены на $600 в неделю на четыре месяца, также на такую помощь могут рассчитывать и фрилансеры.
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Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.