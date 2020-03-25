Коронавирус
ВедомостиFitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»
Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
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Fitch изменило прогноз для российских банков на «негативный» из-за нефти и коронавируса
Интерфаксвчера в 08:49
Fitch ухудшило прогноз по банковскому сектору России из-за коронавируса и цены нефти
Коммерсантъвчера в 09:13
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Главный инфекционист Ставрополья уволена
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Минобороны подтвердило крушение учебного самолета на Кубани
В Кавказском районе Краснодарского края во время учебно-тренировочного полета разбился чехословацкий учебно-боевой самолет Aero L-39 Albatros Вооруженных сил РФ.
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Доктор Мясников рассказал о лекарствах от коронавируса
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Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
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Глава государства сообщил о том, что для поддержки детей с детьми, имеющих право на материнский капитал, в ближайшие три месяца им будут выплачивать по пять тысч рублей на каждого ребенка до трех лет.
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«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
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Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
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Происшествия
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