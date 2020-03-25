Коронавирус
ТАССFitch изменило прогноз банковского сектора России на «негативный»
Fitch изменило прогноз на "негативный" для семи из восьми стран региона - России, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Грузии. Прогноз по банковскому сектору Узбекистана остается "стабильным".
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Fitch ухудшило прогноз по банковскому сектору России из-за коронавируса и цены нефти
Коммерсантъвчера в 09:13
Fitch изменило прогноз для российских банков на «негативный» из-за нефти и коронавируса
Интерфаксвчера в 08:49
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