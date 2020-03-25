Коронавирус

ТАССТАССFitch изменило прогноз банковского сектора России на «негативный»

Fitch изменило прогноз на "негативный" для семи из восьми стран региона - России, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Грузии. Прогноз по банковскому сектору Узбекистана остается "стабильным".
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Fitch изменило прогноз банковского сектора России на «негативный»

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Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»

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Fitch изменил прогноз по банковскому сектору России на «негативный»

РБКвчера в 08:40

Fitch ухудшило прогноз по банковскому сектору России из-за коронавируса и цены нефти

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Интерфаксвчера в 08:49

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Фонтанка.Рувчера в 10:10

Fitch ухудшило прогноз по банковскому сектору России до негативного

ПРАЙМвчера в 08:12
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
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Песков заявил о завершении саммита G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит G20 завершился.
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В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина

Сегодня, 25 марта, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли проект федерального закона, предусматривающий ужесточение уголовного наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
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Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
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ВОЗ признала самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом

Руководитель ВОЗ Тедрос Гебреисус сообщил, что самоизоляция людей и полное ограничение на передвижение не помогут полностью ликвидировать пандемию нового вида коронавирусной инфекции.
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На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
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В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
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Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
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ТАСС 04:01
Общество

ОАЭ дали разрешение на пять рейсов для вывоза россиян

Объединённые Арабские Эмираты дали разрешение на пять рейсов для вывоза из страны граждан России.
RT на русском 08:12
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

В Петербурге на неделю закроют все заведения общественного питания

С 30 марта в Петербурге на неделю закрываются все заведения общественного питания.
Собака.ru 04:52
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников

ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.
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Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 14:04
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В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года

Министерство труда США заявило, что число поданных заявок на пособия по безработице в Соединённых Штатах побило рекорд 1982 года.
RT на русском 09:13
Религия

В РПЦ прокомментировали призыв Собянина не ходить в церковь

В РПЦ с пониманием относятся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам "воздержаться от посещения религиозных объектов", но храмы закрывать не будут.
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В Белоруссии задержан главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук

В Белоруссии задержан главный редактор онлайн-издания "Ежедневник" (Ej.by) Сергей Сацук, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
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Путин огласил меры поддержки малого и среднего бизнеса

В телеобращении к нации глава государства заявил, что малому и среднему бизнесу дается отсрочка по налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев.
Вечерняя Казань вчера в 10:06
Общество

Князь Монако рассказал о необычном первом симптоме коронавируса

Болезнь, как известно, не выбирает: не обошла она и власть предержащих, в том числе князя Монако Альбера II.
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Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
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Сотрудники Тульского экзотариума станцевали под песню Little Big

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Про Максима Галкина и Аллу Пугачеву нередко пускают слухи – особенно об их баснословном богатстве.
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