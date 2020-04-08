с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на «негативный». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение агентства.

Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»

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