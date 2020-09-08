Экономика сегодня 9

Как ранее передавало ИА REGNUM, Fitch улучшило свой прогноз по динамике ВВП России в 2020 году. Согласно последней оценке агентства, экономика страны по итогам года снизится на 4,9%, а не на 5,8%, как прогнозировалось ранее.