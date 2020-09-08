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REGNUM
REGNUM

Fitch улучшило прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году

Как ранее передавало ИА REGNUM, Fitch улучшило свой прогноз по динамике ВВП России в 2020 году. Согласно последней оценке агентства, экономика страны по итогам года снизится на 4,9%, а не на 5,8%, как прогнозировалось ранее.В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год: в июне ожидалось его падение на 4,6% по итогам года, согласно новому прогнозу
 падение составит 4,4%. В сентябрьском докладе Global Economic Outlook говорится, что восстановление экономической активности в условиях пандемии коронавируса происходит быстрее, чем ожидалось.
Коммерсантъ05:43
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RT на русском

Fitch улучшило прогноз для экономики России в 2020 году

RT на русском09:34
Фонтанка.Ру

Fitch: Мировая экономика восстанавливается от коронакризиса быстрее, чем ожидалось

Фонтанка.Ру07:57
Коммерсантъ

Fitch улучшило до 4,4% прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году

Коммерсантъ05:43
Forbes

Fitch резко улучшило прогноз для экономики России в 2020 году

Forbes07:13
ТАСС

Fitch улучшил прогноз по снижению ВВП России

ТАСС06:37
РБК

Fitch спрогнозировал укрепление рубля в 2021 и 2022 годах

РБК07:52
Интерфакс

Fitch улучшило прогноз снижения мирового ВВП на 2020 год

Интерфакс05:03

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Москва, 8 сентября 2020, 18:54 — REGNUM Заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов после допроса по делу о масштабном мошенничестве задержан до предъявления обвинения, сообщает 8 сентября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
REGNUM11:54
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Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
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В Минске началась акция в поддержку задержанной Колесниковой

Акция в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, задержанной на границе Белоруссии с Украиной, началась с Комаровского рынка в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости11:53
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реакция стран ЕС на ситуацию вокруг российского блогера Алексея Навального последует после получения объяснений от России, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
РИА Новости08:40
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Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днём

В Минтруде заявили, что перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на предшествующий календарный день не будет соответствовать Трудовому кодексу, но этот момент могут учесть при переносе выходных дней в 2021 году.
RT на русском03:00
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Глава ВТБ предложил ввести «отрицательный НДФЛ» в России

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости10:47
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Медведев предложил ввести базовый доход в России

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в письме помощнику президента России Максиму Орешкину предложил в качестве эксперимента ввести базовый доход для безработных в размере трех прожиточных минимумов, то есть более 35 тысяч рублей в месяц.
Lenta.ru11:13
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