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Рейтинговое агентство Fitch в новой версии глобального макроэкономического прогноза улучшило оценки для России. Так, в настоящий момент агентство прогнозирует сокращение экономики РФ по итогам 2020 года на 4,9% против прежних ожиданий по динамике ВВП на уровне минус 5,8%.