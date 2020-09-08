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Банки.ру

Fitch изменило прогноз по спаду экономики России в 2020 году

Рейтинговое агентство Fitch в новой версии глобального макроэкономического прогноза улучшило оценки для России. Так, в настоящий момент агентство прогнозирует сокращение экономики РФ по итогам 2020 года на 4,9% против прежних ожиданий по динамике ВВП на уровне минус 5,8%.В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год: в июне ожидалось его падение на 4,6% по итогам года, согласно новому прогнозу
 падение составит 4,4%. В сентябрьском докладе Global Economic Outlook говорится, что восстановление экономической активности в условиях пандемии коронавируса происходит быстрее, чем ожидалось.
Коммерсантъ05:43
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RT на русском

Fitch улучшило прогноз для экономики России в 2020 году

RT на русском09:34
Фонтанка.Ру

Fitch: Мировая экономика восстанавливается от коронакризиса быстрее, чем ожидалось

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РБК

Fitch спрогнозировал укрепление рубля в 2021 и 2022 годах

РБК07:52
Forbes

Fitch резко улучшило прогноз для экономики России в 2020 году

Forbes07:13
ТАСС

Fitch улучшил прогноз по снижению ВВП России

ТАСС06:37
Коммерсантъ

Fitch улучшило до 4,4% прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году

Коммерсантъ05:43
Интерфакс

Fitch улучшило прогноз снижения мирового ВВП на 2020 год

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РБК11:18
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Интерфакс10:32
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