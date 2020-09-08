Fitch изменило прогноз по спаду экономики России в 2020 году
Рейтинговое агентство Fitch в новой версии глобального макроэкономического прогноза улучшило оценки для России. Так, в настоящий момент агентство прогнозирует сокращение экономики РФ по итогам 2020 года на 4,9% против прежних ожиданий по динамике ВВП на уровне минус 5,8%.В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год: в июне ожидалось его падение на 4,6% по итогам года, согласно новому прогнозу
падение составит 4,4%. В сентябрьском докладе Global Economic Outlook говорится, что восстановление экономической активности в условиях пандемии коронавируса происходит быстрее, чем ожидалось.
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