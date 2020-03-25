Коронавирус

ВедомостиВедомостиFitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»

Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
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Fitch изменил прогноз по банковскому сектору России на «негативный»

РБК08:40

Fitch изменило прогноз для российских банков на «негативный» из-за нефти и коронавируса

Интерфакс08:49

Fitch изменило прогноз банковского сектора России на «негативный»

ТАСС11:07

Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»

Ведомости10:15

Fitch ухудшило прогноз по банковскому сектору России из-за коронавируса и цены нефти

Коммерсантъ09:13

Агентство Fitch сменило прогноз для российских банков на «негативный» из-за коронавируса и цен на нефть

Фонтанка.Ру10:10

Fitch ухудшило прогноз по банковскому сектору России до негативного

ПРАЙМ08:12
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Москва, 25 марта 2020, 16:31 — REGNUM Дата голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ будет перенесена на неопределённое время, сообщил 25 марта президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам странам.
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Путин объявил об автоматическом продлении пособий и льгот на полгода

В своем телеобращении 25 марта президент России Владимир Путин объявил о мерах поддержки граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, среди которых будет автоматическое продление всех соцпособия и льгот в течение шести месяцев.
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Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление наркотиков

Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала защитника Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление наркотиков, сообщается на официальном сайте организации.
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Рубль ускорил падение после начала выступления Путина

К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.
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По всей Украине ввели режим ЧС на 30 дней

Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней до 24 апреля, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
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В Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет

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Стина Нильссон переходит из лыжных гонок в биатлон

Олимпийская чемпионка попробует себя в новом виде спорта Шведская лыжница Стина Нильссон объявила, что решила перейти в биатлон из лыжных гонок.
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Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
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Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
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Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
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В Нижегородской области выявлен восьмой случай заражения коронавирусом

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Трамп попросил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Американский лидер Дональд Трамп в целом не возражал против увеличения Эр-Риядом добычи нефти, однако попросил проследить, чтобы цена на топливо не упала слишком сильно.
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Общество

Александр Максименко рассказал о карантине и коронавирусе

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, как проводит время на карантине и высказал свое отношение к коронавирусу.
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Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
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Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
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Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
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Навального обсыпали мукой возле редакции «Эха Москвы»

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Госдума рассмотрит усиление ответственности за нарушение карантина

В Госдуму внесен проект закона об усилении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета палаты по госстроительству.
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«Мстители» и «Аватар» выйдут в повторный прокат в Китае

Первыми в прокате стартуют все четыре фильма франшизы "Мстители", включая "Эру Альтрона" и "Войну бесконечности".
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Футбол

Бывший игрок «Амкара» Якубко назвал Наваса «говном»

Экс-игрок «Амкара» и московского «Динамо» Мартин Якубко рассказал о самых неудобных защитников, против которых он играл.
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Названа дата появления новых Toyota Corolla и Venza

В Intagram-канале allcarnews появилась информация о появлении новых моделей Toyota.
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Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)

Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
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National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
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Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
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Непомнящий потерпел первое поражение на турнире претендентов

Российский шахматист Ян Непомнящий потерпел первое поражение на турнире претендентов в Екатеринбурге, уступив французу Максиму Вашье-Лаграву.
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ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
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