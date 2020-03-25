Коронавирус
ВедомостиFitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»
Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
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Политика
Путин заявил о переносе даты голосования по поправкам к Конституции
Москва, 25 марта 2020, 16:31 — REGNUM Дата голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ будет перенесена на неопределённое время, сообщил 25 марта президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам странам.
Общество
Путин объявил об автоматическом продлении пособий и льгот на полгода
В своем телеобращении 25 марта президент России Владимир Путин объявил о мерах поддержки граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, среди которых будет автоматическое продление всех соцпособия и льгот в течение шести месяцев.
Хоккей
Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление наркотиков
Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала защитника Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление наркотиков, сообщается на официальном сайте организации.
Финансы
Рубль ускорил падение после начала выступления Путина
К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.
Политика
По всей Украине ввели режим ЧС на 30 дней
Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней до 24 апреля, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Авто
Составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей
Биатлон
Стина Нильссон переходит из лыжных гонок в биатлон
Олимпийская чемпионка попробует себя в новом виде спорта Шведская лыжница Стина Нильссон объявила, что решила перейти в биатлон из лыжных гонок.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Экономика
Торговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Здоровье
В Нижегородской области выявлен восьмой случай заражения коронавирусом
У приехавшего из Италии нижегородца диагностировано заражение коронавирусной инфекцией - это восьмой подтвержденный случай заболевания в регионе.
Энергетика
Трамп попросил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Американский лидер Дональд Трамп в целом не возражал против увеличения Эр-Риядом добычи нефти, однако попросил проследить, чтобы цена на топливо не упала слишком сильно.
Общество
Александр Максименко рассказал о карантине и коронавирусе
Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, как проводит время на карантине и высказал свое отношение к коронавирусу.
Футбол
Роналду хочет уйти из «Ювентуса»
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Авто
Российский авторынок в апреле ждет масштабное падение
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Транспорт
РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Общество
Госдума рассмотрит усиление ответственности за нарушение карантина
В Госдуму внесен проект закона об усилении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета палаты по госстроительству.
Кино
«Мстители» и «Аватар» выйдут в повторный прокат в Китае
Первыми в прокате стартуют все четыре фильма франшизы "Мстители", включая "Эру Альтрона" и "Войну бесконечности".
Футбол
Бывший игрок «Амкара» Якубко назвал Наваса «говном»
Экс-игрок «Амкара» и московского «Динамо» Мартин Якубко рассказал о самых неудобных защитников, против которых он играл.
Авто
Названа дата появления новых Toyota Corolla и Venza
В Intagram-канале allcarnews появилась информация о появлении новых моделей Toyota.
Политика
Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)
Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО
Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Спорт
Непомнящий потерпел первое поражение на турнире претендентов
Российский шахматист Ян Непомнящий потерпел первое поражение на турнире претендентов в Екатеринбурге, уступив французу Максиму Вашье-Лаграву.
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.