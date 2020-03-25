Коронавирус
ВедомостиFitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»
Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
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Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Общество
Путин объявил нерабочую неделю из-за коронавируса
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
Общество
Путин: все льготы и пособия будут продлены автоматически
"Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайших шести месяцев, должны продлеваться автоматически без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождения по инстанциям", - сказал глава государства.
Футбол
Модрич предложил «Реалу» игрока ЦСКА в качестве своего преемника
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич рекомендовал клубу подписать хавбека московского ЦСКА Николу Влашича после своего ухода из команды, сообщает Defensa Central.
Общество
Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке
Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Экономика
В России могут ввести налог в 13% на проценты по вкладам
Президент России Владимир Путин предложил ввести в стране налог в 13% на проценты по вкладам.
Музыка
Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big
Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят
Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
Происшествия
В Минобороны подтвердили крушение самолета на Кубани
Министерство обороны подтвердило крушение военно-тренировочного L-39 на Кубани. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Экономика
Торговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Авто
Появились первые фотографии салона нового Hyundai Tucson
После смены поколений модель еще получит гибридную версию. Есть информация, что премьера Hyundai Tucson состоится в апреле.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Армия и оружие
Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan
Первые два предсерийных танка турецкие военные получили в декабре прошлого года, теперь дело дошло и до серийных машин.
Происшествия
В Липецке тело младенца нашли в мусорном баке
Следственным отделом по Левобережному округу Липецка начата доследственная проверка: в одном из мусорных контейнеров на проспекте Мира обнаружили тело новорожденного.
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Общество
Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден
Мэр уверен, что сложные времена пройдут.
Здоровье
Пик смертей от коронавируса предсказали США
Ведущий эпидемиолог, консультирующий Центры по контролю и профилактике заболеваний Айра Лонджини заключил, что в ближайшие 3 недели в Соединенных Штатах случится резкий рост смертности на фоне коронавируса.
Шоу-бизнес
Вооружённый ножом Джиган «посвятил в рыцари» своих дочерей
После чего музыкант прикоснулся к плечам девочек ножом, таким образом «посвятив их в рыцари» и назвав «львиным легионом».
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Спорт
Непомнящий впервые проиграл на турнире претендентов
Россиянин Ян Непомнящий потерпел первое поражение на турнире претендентов в матче седьмого тура против француза Максима Вашье-Лаграва.
Здоровье
В Коми выявлено два новых случая заражения коронавирусом
Люди пишут, что больница находится на карантине, так как врачи, приехавшие с Турции, заболели коронавирусом.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Культура
Джаред Лето хочет попасть на шоу к Насте Ивлеевой
Джаред в ответ сказал, что рад был бы принять участие в ее шоу и добавил, что уже приезжал на шоу к Ивану Урганту.
Политика