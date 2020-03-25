Коронавирус

ВедомостиВедомостиFitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»

Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
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Fitch изменило прогноз банковского сектора России на «негативный»

ТАСС11:07

Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»

Ведомости10:15

Fitch изменило прогноз для российских банков на «негативный» из-за нефти и коронавируса

Интерфакс08:49

Fitch ухудшило прогноз по банковскому сектору России из-за коронавируса и цены нефти

Коммерсантъ09:13

Агентство Fitch сменило прогноз для российских банков на «негативный» из-за коронавируса и цен на нефть

Фонтанка.Ру10:10

Fitch изменил прогноз по банковскому сектору России на «негативный»

РБК08:40

Fitch ухудшило прогноз по банковскому сектору России до негативного

ПРАЙМ08:12
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Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

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Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич рекомендовал клубу подписать хавбека московского ЦСКА Николу Влашича после своего ухода из команды, сообщает Defensa Central.
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Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
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Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
REGNUM 03:34
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В Минобороны подтвердили крушение самолета на Кубани

Министерство обороны подтвердило крушение военно-тренировочного L-39 на Кубани. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта.
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В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
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Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

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Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

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Коммерсантъ вчера в 11:19
Авто

Появились первые фотографии салона нового Hyundai Tucson

После смены поколений модель еще получит гибридную версию. Есть информация, что премьера Hyundai Tucson состоится в апреле.
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«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
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Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
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Армия и оружие

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Первые два предсерийных танка турецкие военные получили в декабре прошлого года, теперь дело дошло и до серийных машин.
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Происшествия

В Липецке тело младенца нашли в мусорном баке

Следственным отделом по Левобережному округу Липецка начата доследственная проверка: в одном из мусорных контейнеров на проспекте Мира обнаружили тело новорожденного.
Российская газета 05:53
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РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
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Мэр уверен, что сложные времена пройдут.
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Ведущий эпидемиолог, консультирующий Центры по контролю и профилактике заболеваний Айра Лонджини заключил, что в ближайшие 3 недели в Соединенных Штатах случится резкий рост смертности на фоне коронавируса.
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Вооружённый ножом Джиган «посвятил в рыцари» своих дочерей

После чего музыкант прикоснулся к плечам девочек ножом, таким образом «посвятив их в рыцари» и назвав «львиным легионом».
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Непомнящий впервые проиграл на турнире претендентов

Россиянин Ян Непомнящий потерпел первое поражение на турнире претендентов в матче седьмого тура против француза Максима Вашье-Лаграва.
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В Коми выявлено два новых случая заражения коронавирусом

Люди пишут, что больница находится на карантине, так как врачи, приехавшие с Турции, заболели коронавирусом.
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Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
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Джаред Лето хочет попасть на шоу к Насте Ивлеевой

Джаред в ответ сказал, что рад был бы принять участие в ее шоу и добавил, что уже приезжал на шоу к Ивану Урганту.
RuNews24.ru 06:34
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Песков поручил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Инфорос вчера в 13:55
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Татьяна Навка рассказала о панике в США в связи с коронавирусом

Evo-rus.com 14:25
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