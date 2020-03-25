Коронавирус
ВедомостиFitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»
Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
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Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Владимир Путин объявил cледующую неделю нерабочей
Президент РФ обратился к населению в связи со сложной ситуацией c коронавирусной инфекцией в России.
Общество
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Общество
В России за неделю подорожали гречка и сахар
Цены на некоторые продукты питания поднялись в России за неделю — с 17 по 23 марта.
Политика
Правительство Украины ввело по всей стране режим ЧС
Правительство Украины в связи с распространением коронавируса COVID-19 ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации, а также продлило карантин до 24 апреля.
Армия и оружие
Корпус морской пехоты США лишится всей тяжелой бронетехники
Обозреватели издания приводят заявление командующего Корпуса морской пехоты генерала Дэвида Бергера о том, что КМП США в будущем не будет проводить крупномасштабные военные операции, так как в своем нынешнем виде подразделения морпехов исчерпали свои возможности и не в состоянии противостоять России и Китаю.
Общество
Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27
Крушение Су-27 произошло в 50 километрах от Феодосии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Единоборства
Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко
Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Общество
Князь Монако рассказал о необычном симптоме коронавируса
Князь Монако Альбер II рассказал о нетипичном симптоме заболевания коронавирусом.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Общество
В 20 регионах России подтвердились новые заражения коронавирусом
Москва, 25 марта 2020, 12:33 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 20 российских регионах.
Экономика
Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13%
«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.
Политика
Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, передает Газета.ru.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Технологии
В «Яндекс.Такси» появилась возможность заказать готовую еду и продукты
Представитель компании пояснил, что прямо на главном экране приложения в дополнении к существовавшим ранее режимам появятся функции доставки из приложений «Яндекс.Еда» (доставка готовой еды) и «Яндекс.Лавка» (доставка продуктов).
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Руководитель Роспотренадзора в беседе с Владимиром Познером рассказала об иммунитете, который вырабатывается у переболевших коронавирусом.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Игры
Начался тест игры Predator: Hunting Grounds
В ходе тестирования игры, которое намечено на 24-27 марта, владельцы ПК (Epic Store) и PS4 смогут испытать лишь ограниченные возможности персонажей, но и этого вполне хватит, чтобы составить мнение о Predator: Hunting Grounds.
Гаджеты
Стали известны отличия Huawei P40 от P40 Pro
Авторитетный инсайдер Роланд Квандт рассказал о том, чем будут отличаться друг от друга еще не представленные смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
Суд в Нью-Йорке запретил Дурову выпуск криптовалюты Gram
Согласно документу, опубликованному в судебной базе 24 марта, суд встал на сторону Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая ранее потребовала запретить передачу покупателям цифровых токенов Gram компании Telegram.
Общество
На Кубани закроют объекты развлечений, спортклубы и кинотеатры
В Краснодарском крае прекращают работать все объекты развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатры, детские центры и досуговые заведения, фудкорты в торговых центрах.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
Внезапные выходные отсрочили платежи по кредитам россиян
Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.