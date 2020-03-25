Коронавирус

ВедомостиВедомостиFitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»

Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
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Fitch изменил прогноз по банковскому сектору России на «негативный»

РБК08:40

Fitch изменило прогноз для российских банков на «негативный» из-за нефти и коронавируса

Интерфакс08:49

Fitch изменило прогноз банковского сектора России на «негативный»

ТАСС11:07

Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»

Ведомости10:15

Fitch ухудшило прогноз по банковскому сектору России из-за коронавируса и цены нефти

Коммерсантъ09:13

Агентство Fitch сменило прогноз для российских банков на «негативный» из-за коронавируса и цен на нефть

Фонтанка.Ру10:10

Fitch ухудшило прогноз по банковскому сектору России до негативного

ПРАЙМ08:12
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 18:24, Ашберн
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Общество

Владимир Путин объявил cледующую неделю нерабочей

Президент РФ обратился к населению в связи со сложной ситуацией c коронавирусной инфекцией в России.
Деснянская правда 10:15
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Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

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РИА Новости 15:56
Общество

В России за неделю подорожали гречка и сахар

Цены на некоторые продукты питания поднялись в России за неделю — с 17 по 23 марта.
News.ru 09:32
Политика

Правительство Украины ввело по всей стране режим ЧС

Правительство Украины в связи с распространением коронавируса COVID-19 ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации, а также продлило карантин до 24 апреля.
Ридус 10:07
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Корпус морской пехоты США лишится всей тяжелой бронетехники

Обозреватели издания приводят заявление командующего Корпуса морской пехоты генерала Дэвида Бергера о том, что КМП США в будущем не будет проводить крупномасштабные военные операции, так как в своем нынешнем виде подразделения морпехов исчерпали свои возможности и не в состоянии противостоять России и Китаю.
Военное дело вчера в 08:41
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Крушение Су-27 произошло в 50 километрах от Феодосии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
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Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко

Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Lenta.ru 15:58
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 09:31
Общество

Князь Монако рассказал о необычном симптоме коронавируса

Князь Монако Альбер II рассказал о нетипичном симптоме заболевания коронавирусом.
ФАН 18:17
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Общество

В 20 регионах России подтвердились новые заражения коронавирусом

Москва, 25 марта 2020, 12:33 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 20 российских регионах.
REGNUM 05:33
Экономика

Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13%

«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.
Профиль 10:34
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru 14:32
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.
Известия 00:10
Политика

Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, передает Газета.ru.
РИАМО 12:53
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
Технологии

В «Яндекс.Такси» появилась возможность заказать готовую еду и продукты

Представитель компании пояснил, что прямо на главном экране приложения в дополнении к существовавшим ранее режимам появятся функции доставки из приложений «Яндекс.Еда» (доставка готовой еды) и «Яндекс.Лавка» (доставка продуктов).
Красная весна вчера в 06:09
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 17:04
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Руководитель Роспотренадзора в беседе с Владимиром Познером рассказала об иммунитете, который вырабатывается у переболевших коронавирусом.
Live24 08:53
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Игры

Начался тест игры Predator: Hunting Grounds

В ходе тестирования игры, которое намечено на 24-27 марта, владельцы ПК (Epic Store) и PS4 смогут испытать лишь ограниченные возможности персонажей, но и этого вполне хватит, чтобы составить мнение о Predator: Hunting Grounds.
Faktom вчера в 14:33
Гаджеты

Стали известны отличия Huawei P40 от P40 Pro

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт рассказал о том, чем будут отличаться друг от друга еще не представленные смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro.
Megaobzor.com 15:03
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Общество

Суд в Нью-Йорке запретил Дурову выпуск криптовалюты Gram

Согласно документу, опубликованному в судебной базе 24 марта, суд встал на сторону Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая ранее потребовала запретить передачу покупателям цифровых токенов Gram компании Telegram.
REGNUM 06:51
Общество

На Кубани закроют объекты развлечений, спортклубы и кинотеатры

В Краснодарском крае прекращают работать все объекты развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатры, детские центры и досуговые заведения, фудкорты в торговых центрах.
Кубань 24 10:59
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Внезапные выходные отсрочили платежи по кредитам россиян

Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.
News.ru 15:37
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
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