Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Общество Владимир Путин объявил cледующую неделю нерабочей Президент РФ обратился к населению в связи со сложной ситуацией c коронавирусной инфекцией в России.

Общество Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.

Политика Правительство Украины ввело по всей стране режим ЧС Правительство Украины в связи с распространением коронавируса COVID-19 ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации, а также продлило карантин до 24 апреля.

Армия и оружие Корпус морской пехоты США лишится всей тяжелой бронетехники Обозреватели издания приводят заявление командующего Корпуса морской пехоты генерала Дэвида Бергера о том, что КМП США в будущем не будет проводить крупномасштабные военные операции, так как в своем нынешнем виде подразделения морпехов исчерпали свои возможности и не в состоянии противостоять России и Китаю.

Единоборства Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.

Общество Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Экономика Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13% «Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.

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