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Fitch: легализация биткоина в Сальвадоре может привести к новым рискам

Легализация биткоина в качестве платежного средства в Сальвадоре может привести к новым рискам в финансовой сфере страны, сообщает рейтинговое агентство Fitch Ratings.В источнике

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Fitch: легализация биткоина в Сальвадоре может привести к новым рискам

Газета.Ru22:00

Эксперты: легализация биткойна в Сальвадоре может увеличить риски в банковской сфере

ТАСС20:23

Раскрыты опасности легализации биткоина

Lenta.ru19:34
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