Газета.RuFitch: легализация биткоина в Сальвадоре может привести к новым рискамЛегализация биткоина в качестве платежного средства в Сальвадоре может привести к новым рискам в финансовой сфере страны, сообщает рейтинговое агентство Fitch Ratings.В источникеПодробнее о событииFitch: легализация биткоина в Сальвадоре может привести к новым рискамГазета.Ru22:00Эксперты: легализация биткойна в Сальвадоре может увеличить риски в банковской сфереТАСС20:23Раскрыты опасности легализации биткоинаLenta.ru19:34Показать все источникиОценитьПоделиться