Экономика

РБКРБКFitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов

2 фото
В 2019 году почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Fitch оценило эффект от введения расчета долговой нагрузки для банков

ТАССвчера в 12:11

Fitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов

РБКвчера в 16:00

Сколько россиян отдают банкам 80% своих доходов?

Вести.Финансвчера в 23:42

В Fitch оценили влияние различий в определении ПДН на коэффициенты риска по кредитам

Банки.рувчера в 09:56

Почти 10 млн россиян попали в зону долгового бедствия

Неделя Новостейвчера в 23:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Политика

У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.
ТАСС вчера в 15:19
Футбол

«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
РИА Новости вчера в 16:02
Хоккей

Более 1 млн россиян смотрели не тот финал чемпионата мира по хоккею

Neva.Today вчера в 16:10
Армия и оружие

Две тысячи морпехов ТОФ вышли на полигоны для боевой подготовки

Российская газета вчера в 19:39
Происшествия

Самолёт, летевший в Барнаул, экстренно сел в Сыктывкаре

В 23:32 самолёт вылетел из столицы Республики Коми. В Барнауле, согласно расписанию, он должен был приземлиться в 6:06 по местному времени.
Катунь 24 вчера в 22:27
Технологии

«Яндекс» может запустить виртуального оператора связи

«Яндекс» изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO).
Forbes вчера в 01:30
Политика

Россия призывает к сдержанности в ситуации с Ираном

Россия призывает мировое сообщество к сдержанности в ситуации вокруг Ирана.
Политика Сегодня вчера в 23:45
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru вчера в 06:43
Происшествия

В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери

Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
РБК вчера в 10:19
Армия и оружие

НАТО планирует расширить военное присутствие в Черном море

Украина.ру вчера в 10:14
Гаджеты

AMD представила новые процессоры для мобильных устройств Ryzen 4000

Новые гибридные процессоры для мобильных устройств серии Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2 были представлены сотрудниками корпорации AMD 7 января на выставке CES 2020, сообщает интернет издание IXBT.com.
Красная весна 07 января в 09:06
Политика

ИКАО получила от Ирана предварительный отчёт о крушении Boeing

«Международная организация гражданской авиации получила от Исламской Республики Иран официальное уведомление и предварительный отчёт о происшествии, касающиеся крушения рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рядом с Тегераном», — говорится в заявлении пресс-службы ИКАО.
RT на русском вчера в 19:22
Наука

Ученые выяснили, как продлить жизнь на десять лет

Волга-Медиа 08 января в 23:53
Гаджеты

Samsung представил «неубиваемый» смартфон Galaxy Xcover Pro

Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
ToDay News Ufa 08 января в 06:52
Происшествия

Шамсутдинов в письме попросил прощения у семей убитых сослуживцев

РБК вчера в 01:42
Политика

В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
ТАСС вчера в 19:50
Общество

Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане

Телеканал 360° вчера в 16:49
Гаджеты

Компания Amazfit представила защищенные умные часы T-Rex

Компания Amazfit показала новые «неубиваемые» умные часы T-Rex, способные выдерживать экстремальные температуры, влагу, пыль, а также обладающие устойчивостью к коррозии.
iReactor 08 января в 13:42
Технологии

Microsoft «отполирует» Windows 10 перед стартом следующей ОС

Новую сборку 20H2 для операционной системы Windows 10 начала тестировать компания Microsoft. Об этом 8 января сообщает «Windows Latest».
Красная весна вчера в 04:45
Экономика

В России утвердили план новой приватизации

Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов.
Lenta.ru вчера в 02:50
Космос

Астрономы назвали звезды, у которых следует искать жизнь

В поисках жизни за пределами Земли главными целями астрономов являются планеты, расположенные в «обитаемой зоне» своих звезд – области, где температура позволяет воде находиться на поверхности внесолнечного мира в жидком состоянии.
Ин-спейс.ру вчера в 02:21
Спорт

WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.
РИА Новости вчера в 15:12
Происшествия

В Магадане мужчина получил 24 года колонии за убийство ребенка

Суд приговорил к 24 годам лишения свободы 65-летнего Александра Скамрова, признанного виновным в изнасиловании и убийстве малолетней девочки в Магадане.
ТАСС вчера в 21:32
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

РИА Новости вчера в 17:27
Технологии

Samsung официально представила «искусственного человека» Neon

Исследовательская группа Samsung Star Labs официально представила «искусственного человека» Neon.
Профиль 07 января в 07:06
Политика

Трамп назвал США «защитником» Европы от России

Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.
РИА Новости вчера в 21:03
Футбол

Помощник Кононова: Фернандо сам не хочет возвращаться в «Спартак»

Сам Фернандо не рассматривает свое возвращение в «Спартак».
ODDS.ru вчера в 13:18
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 13:55
Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки

Украинские силовики два раза открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в четверг в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 00:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Fitch Ratings
Американская компания
Американская корпорация, известная в основном как рейтинговое агентство. Fitch Ratings наряду со Standard & Poor’s и Moody’s входит в «большую тройку» международных рейтинговых агентств. Главная задача - предоставление мировым кредитным рынкам независимых и ориентированных на перспективу оценок кредитоспособности, аналитических исследований и данных.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное