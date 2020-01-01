В 2019 году почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов.

Экономика Новый финансовый уполномоченный с января начнет помогать должникам С 1 января 2020 года у клиентов микрофинансовых организаций появится новый защитник их интересов – финансовый уполномоченный (финансовый омбудсмен).

Политика В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Политика NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка» Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.

Шоу-бизнес У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.

Армия и оружие Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.

Общество Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.

Наука Частицы поваренной соли замедлили рост раковых клеток В новом же исследовании сотрудники Университета Джорджии попытались опровергнуть это предубеждение и показали, что частицы поваренной соли токсичны для раковых клеток.