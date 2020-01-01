Экономика
РБКFitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов
В 2019 году почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов.
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В Fitch оценили влияние различий в определении ПДН на коэффициенты риска по кредитам
Банки.рувчера в 09:56
Каждый четвертый россиянин с кредитами отдает на них почти всю зарплату
Радио Комсомольская правда00:18
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Экономика
Новый финансовый уполномоченный с января начнет помогать должникам
С 1 января 2020 года у клиентов микрофинансовых организаций появится новый защитник их интересов – финансовый уполномоченный (финансовый омбудсмен).
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Политика
В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана
Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Происшествия
Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков
Спорт
WADA ещё не отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ещё не отправляло в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций.
Политика
NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране
Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»
Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Армия и оружие
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
Здоровье
Борис Вальтер провел рабочую встречу с батайскими медиками
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Борис ВАЛЬТЕР (фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ») встретился с медицинскими работниками в Батайске.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Происшествия
Пострадавший в аквапарке Новосибирска подросток приехал из Кемерова
Напомним, 8 января 2020 года в новосибирском аквапарке 16-летний подросток застрял в джакузи.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Футбол
«Интер» согласовал контракт с Жиру
Нападающий "Челси" Оливье Жиру близок к переходу в "Интер", сообщает Sky Sport Italia.
Шоу-бизнес
Постаревший Джон Коннор из «Терминатора» напугал фанатов своим видом
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
Общество
Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX
Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.
Политика
Протестующие взяли штурмом администрацию президента Абхазии
Финансы
Минэкономразвития прогнозирует укрепление рубля в первом полугодии
В течение первых шести месяцев 2020 года тренд на укрепление рубля продолжится, считает Минэкономразвития России.
Происшествия
Киргизское село эвакуировали из-за стычки на границе с Таджикистаном
Жителей киргизского села эвакуировали из-за конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе администрации Баткенской области Киргизии.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью 2020 года
Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года.
Общество
В России урежут пенсии в 2020 году
Ранее "Утро" писало об этапах повышения социальных и страховых пенсий в 2020 году.
Наука
Частицы поваренной соли замедлили рост раковых клеток
В новом же исследовании сотрудники Университета Джорджии попытались опровергнуть это предубеждение и показали, что частицы поваренной соли токсичны для раковых клеток.
Авто
В России выросли цены на автомобили
С начала года расценки на новые автомобили в России взлетели на 2-6 % в зависимости от стоимости, модификации, а также комплектации.
Происшествия
Российский чиновник незаконно охотился на косуль из окна Gelandewagen
Как сообщает Ura.ru, по предварительной версии, чиновник стрелял по животным прямо из окна служебного Mercedes Gelandewagen.
Биатлон
Логинов первым из россиян начнёт спринт в Оберхофе
Хоккей