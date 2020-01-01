Экономика

РБКРБКFitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов

В 2019 году почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов.
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Fitch оценило эффект от введения расчета долговой нагрузки для банков

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Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.
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Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
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Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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В течение первых шести месяцев 2020 года тренд на укрепление рубля продолжится, считает Минэкономразвития России.
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Киргизское село эвакуировали из-за стычки на границе с Таджикистаном

Жителей киргизского села эвакуировали из-за конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе администрации Баткенской области Киргизии.
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К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
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Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
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Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года.
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Ранее "Утро" писало об этапах повышения социальных и страховых пенсий в 2020 году.
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С начала года расценки на новые автомобили в России взлетели на 2-6 % в зависимости от стоимости, модификации, а также комплектации.
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